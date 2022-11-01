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Ã‡eÅŸme'de Ã§ocuklarÄ±n bisiklet hayalleri iÃ§in pedal basacaklar

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 13:39
Ã‡eÅŸme'de Ã§ocuklarÄ±n bisiklet hayalleri iÃ§in pedal basacaklar

Ä°ZMÄ°R -Â Ã‡eÅŸme Belediyesi'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen amatÃ¶r yol bisikleti yarÄ±ÅŸÄ± Veloturk Gran Fondo Ã‡eÅŸme by Carraro, Ã‡eÅŸmeâ€™nin nefes kesen manzaralarÄ± eÅŸliÄŸinde 5-6 KasÄ±m tarihlerinde altÄ±ncÄ± kez dÃ¼zenlenecek. YarÄ±ÅŸÄ±n bu yÄ±l Gran Fondo World Tour takvimine de alÄ±nmasÄ±yla beraber bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren organizasyona 13 Ã¼lkeden 1159 bisikletÃ§i katÄ±lacak. Toplanan katÄ±lÄ±m bedelinin tamamÄ± Veloturk'Ã¼n, "Bir Ã‡ocuk GÃ¼lerse DÃ¼nya GÃ¼ler" projesine aktarÄ±lacak. UluslararasÄ± Bisiklet BirliÄŸi-UCI ve TÃ¼rkiye Bisiklet Federasyonu yÃ¶netmeliklerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Veloturk Gran Fondo Ã‡eÅŸme, 110 kilometrelikÂ ve 63 kilometrelik parkurlar olmak Ã¼zere iki farklÄ± yarÄ±ÅŸa ev sahipliÄŸi yapacak.

Organizasyonun ilk gÃ¼nÃ¼nde 5 KasÄ±mâ€™da dÃ¼zenlenecek aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ etkinliÄŸi Veloturk Fun Ride, renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ile Ã‡eÅŸmelilere bisiklet yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n enerjisini yaÅŸatacak. EXPO alanÄ±nda dÃ¼zenlenecek etkinliklerle iki gÃ¼n boyunca bisiklet tutkunlarÄ±nÄ± buluÅŸturacak Veloturk Gran Fondo Ã‡eÅŸme, 6 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ yarÄ±ÅŸ heyecanÄ±na sahne olacak. 110 kilometrelik uzun yarÄ±ÅŸ Carraro Parkuru, saat 08.00'de Ã‡eÅŸme ÅŸehir merkezinden baÅŸlayacak ve aynÄ± yerde sona erecek. YarÄ±ÅŸ, OvacÄ±k, IldÄ±rÄ±, KadÄ±ovacÄ±k, Barbaros KÃ¶y, Port AlaÃ§atÄ± Ã¼zerinden tekrar Ã‡eÅŸme'ye dÃ¶nerek son bulacak. 63 kilometrelik kÄ±sa yarÄ±ÅŸ Toyota HYBRID Parkuru, saat 08.30'da Ã‡eÅŸme ÅŸehir merkezinden baÅŸlayarak OvacÄ±k, IldÄ±rÄ±, Germiyan, Port AlaÃ§atÄ± Ã¼zerinden Ã‡eÅŸme'ye dÃ¶nerek, yine Ã‡eÅŸme ÅŸehir merkezinde sona erecek.

WORLD TOUR KAPSAMINA ALINDIÂ 

SÄ±ralamasÄ±, seviyeleri ne olursa olsun dÃ¼nyadaki tÃ¼m bisikletÃ§ileri motive etmek, yepyeni deneyimler sunmak ve ilham vermek iÃ§in kurulan Gran Fondo World Tourâ€™a bu yÄ±l Veloturk Gran Fondo Ã‡eÅŸme By Carraro da eklendi. 4 kÄ±tada 20 yarÄ±ÅŸÄ± kapsayan Gran Fondo World Tour serisine katÄ±lan bisikletÃ§iler, aldÄ±klarÄ± puanlarla kendilerini dÃ¼nya ÅŸampiyonlarÄ±na taÅŸÄ±ma fÄ±rsatÄ± bulacak. TÃ¼m kayÄ±t gelirleri, "Bir Ã‡ocuk GÃ¼lerse DÃ¼nya GÃ¼ler" projesine aktarÄ±lacak yarÄ±ÅŸ iÃ§in elde edilen kayÄ±t gelirleri her yÄ±l olduÄŸu gibi bisiklet sevgisini iyiliÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek amacÄ±yla kullanÄ±lacak. Ä°htiyaÃ§ sahibi Ã§ocuklara bisiklet hediye edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ã§eÅŸmeÃ§ocuklarBisiklet
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