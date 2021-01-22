Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 1-1

Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yatabare ve Valencia'nın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 39'a çıkarırken, Sivasspor ise 24 puana yükseldi.