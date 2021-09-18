Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1

Süper Lig'in 5'inci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Henüz galibiyetle tanışamayan kırmızı beyazlılar, ligdeki puanını 3'e çıkarırken, konuk ekip Gaziantep FK'nın puanı ise 5 oldu.