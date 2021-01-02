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Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor: 2-2

Süper Lig'in 16’ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ocak 2021 Cumartesi 18:15
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Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor: 2-2

15'inci dakikada Goiano'nun ara pasında sağ çaprazdan Erdoğan ceza alanına indi, son çizgiden içeriye çevirdiği topu kaleci Pantilimon yatarak kontrol etti.

17'nci dakikada orta alandan topu alan Rodellega, ceza alanına girerken rakibinden sıyrılıp önünü boşalttı, sol ayağı ile plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

21'inci dakikada savunmanın arkasına sarkan Mustafa Yatabere vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Ancak daha öncesinde savunmada Mustafa Yumlu'nun topa elle oynadığını tespit edildi. VAR uyarısı üzerine pozisyonu izleyen maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Gradel topu ağlarla buluşturdu. 1-1

34'üncü dakikada Rodellaga'nın indirdiği topa sol ayağı ile yerden sert vurdu, top yandan auta gitti.

45'inci dakikada sol kanattan Mesanovic'in ceza alanına ortaladığı topa Sagal kafa vuruşunu yaptı, üstten dışarı çıktı. Aynı dakika içinde bu kez sağ çaprazdan Rodellega çok sert vurdu, top yandan az farka auta gitti.

45+2'nci dakikada Yatabere'nin kafayla arkaya indirdiği topla savunma arkasına sarkan Fayçal sol ayağı ile sert vurdu ve köşeden topu ağlara gönderdi. 2-1

45+5'inci dakikada Recep Niyaz'ın şutunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

60'ıncı dakikada Yatabere'nin indirdiği topla sağ çaprazdan ceza alanına giren Erdoğan'ın şutunda top yandan dışarı gitti.

64'üncü dakikada  ikili mücadele sırasında sakatlanan ve baş dönmesi problemi yaşayan Denizlisporlu Rodellega, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

72'nci dakikada savunmanın arkasına Gradel'in aşırdığı topa Yatabare dokundu, kaleci Pantilimon kontrol etti.

90+4'üncü dakikada Recep Niyaz'ın şutunu önünde bulan Mesonovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu ve konuk ekip beraberliği yakaladı. 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporYukatel DenizlisporSüper LigFutbol
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