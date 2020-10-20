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DG Sivasspor, İspanya yolcusu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında perşembe günü Villarreal ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor yarın İspanya'ya gidecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Ekim 2020 Salı 15:50
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DG Sivasspor, İspanya yolcusu

Kırmızı-Beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında karşılaşacağı Villarreal maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü. Ardından geniş alanda pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın sabah 10.00'da Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Villarreal'a gidecek ve son antrenmanını El Madrigal Stadyumu'nda yaptıktan sonra kampa girecek.

Villarreal FC ile Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü 22.00'de El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporUEFA Avrupa Ligi
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