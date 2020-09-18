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Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, shakedown (deneme sürüşü) etabıyla start aldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Eylül 2020 Cuma 14:13
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı

MUĞLA - 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Rallisi, dünyanın en hızlı ralli pilotlarını konuk ediyor. Düzenlenen organizasyonun ilk gününde Asparan'daki servis alanından çıkan dünyaca ünlü ralli pilotları, Datça yolu Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiindeki shakedown etabıyla 4.70 km'lik parkurda araçlarını denedi.

STARTI BAKAN KASAPOĞLU VERECEK

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde sembolik startı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verecek. 

Geçtiğimiz yılara göre bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen organizasyonda sembolik start Marmaris merkezden verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vereceği start ile koşulacak Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan pazar günü yapılacak kapanış seremonisi ve ödül töreniyle noktalanacak. 

Dünyaca ünlü pilotlar bugün İçmeler, Gökçe etaplarında mücadele edecek. Organizasyonda yarın; Yeşilbelde 1, Datça 1, Kızlan 1 ile Yeşilbelde 2, Datça 2, Kızlan 2 etapları koşulacak. Son gün ise Çetibeli 1, Marmaris 1 ve Çetibeli 2, Marmaris 2 etaplarını geçen pilotlar podyuma çıkacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otomobil Sporları FederasyonuDünya Ralli Şampiyonası
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