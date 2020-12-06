Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1331
ALTIN
461.382
DOLAR
7.8023
STERLİN
10.4871
EURO
9.4809
Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 1-0
Son Dakika
Fraport TAV Antalyaspor - MKE...
Sebastien Ogier 7. kez şampiyon
Son Dakika
Sebastien Ogier 7. kez şampiyon
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 9 terörist etkisiz hale...
Kuşadası açıklarında 2 kuru yük gemisi çarpıştı
Son Dakika
Kuşadası açıklarında 2 kuru yük...

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: 2-1

Süper Lig’in 11’inci haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maçta Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 18:20
0 Okunma
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: 2-1

15’inci dakikada Jimmy Durmaz’ın sol kanattan ortasında arka alanda boş durumda topa gelişini vuran Ndao, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

20’nci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Melnjak’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde arka alanda Meriah’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

25’inci dakikada Fatih Karagümrük tekrar öne geçti. Sobiech ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ndao’nun şutu uzak köşeden ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

51’inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ndao’nun gelişine vuruşunda kaleci topu kale direği dibinden kornere çeldi.

70’inci dakikada Salibur, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükÇaykur RizesporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 1-0
Sebastien Ogier 7. kez şampiyon
Sebastien Ogier 7. kez şampiyon
İpek Öz Antalya'da şampiyon 
İpek Öz Antalya'da şampiyon 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans