Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: 2-1

15’inci dakikada Jimmy Durmaz’ın sol kanattan ortasında arka alanda boş durumda topa gelişini vuran Ndao, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.



20’nci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Melnjak’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde arka alanda Meriah’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.



25’inci dakikada Fatih Karagümrük tekrar öne geçti. Sobiech ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ndao’nun şutu uzak köşeden ağlara gitti: 2-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.



51’inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ndao’nun gelişine vuruşunda kaleci topu kale direği dibinden kornere çeldi.



70’inci dakikada Salibur, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.



Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.