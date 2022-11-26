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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Fatih Terim’in dün hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim (91), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine spor ve siyaset camiadan çok sayıda kişi katılarak Terim’i acı gününde yalnız bırakmadı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:28
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavisi evde devam eden teknik direktör Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim, dün hayatını kaybetti. Acı haberi alan Fatih Terim ve ailesi, Adana’ya geldi. Merhume Terim’in cenazesi, evinin yakınındaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan işlemlerinin ardından Fatih Terim, annesinin cenazesini hastaneden teslim aldı. Cenaze daha sonra Asri Mezarlığı’na getirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Burada düzenlenen törene Terim ve ailesinin yanı sıra; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Acun Ilıcalı, spor ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Terim’in taziye dileklerini kabul etmesinin ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı, cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra Nuriye Terim’in cenazesi gözyaşları içinde 2019 yılında hayatını kaybeden eşi Talat Terim'in de bulunduğu aile kabristanına defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimAnneCenazeNuriye Terim
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