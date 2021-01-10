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Fatih Terim'in sarı-kırmızılı 8 bininci günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüpte aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününü yaşadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ocak 2021 Pazar 08:12
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Fatih Terim'in sarı-kırmızılı 8 bininci günü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olarak, efsane olacağı sarı-kırmızılı camiaya ilk kez adım atan Fatih Terim, 4046 gün Galatasaray formasını giyerek burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.

1 Temmuz 1996 tarihinde teknik direktör olarak Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim, teknik direktör olarak dört dönemde 3954 gün görev yaptı.

Fatih Terim futbolculuk dönemimde Galatasaray'da 4 Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu başarılarını yaşadı. Teknik direktörlük döneminde ise Galatasaray'da bir UEFA Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 3 TSYD Kupası başarılarını yaşayan hocamız, adını unutulmazlar arasına yazdırdı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimFutbolAntrenörFutbolcu
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