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Fenerbahçe, Avrupa ve Lig'de zirvede

04 Kasım 2022 Cuma 15:43
Fenerbahçe, Avrupa ve Lig'de zirvede

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6’ncı ve son maçında Dinamo Kiev’i 2-0 yenerek 14 puanla ilk sıradaki yerini koruyup adını son 16’ya yazdırdı. Teknik direktör Jorge Jesus, rotasyonlu kadroyla oyuncularını sahaya sürerken Arda Güler, mücadelede yıldızlaştı. Polonya’nın Krakow şehrindeki Cracovia Stadı'nda oynanan mücadelede gol perdesini Arda Güler araladı. Bu sezon ligde hiç ilk 11’de görev alamayan genç futbolcu, Avrupa 3’üncü kez başlangıç kadrosunda yer aldı. Mücadelenin başından itibaren sergilediği futbolla beğenileri toplayan 17 yaşındaki futbolcu, dakikalar 23’ü gösterdiğinde meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ilk golüne imza attı. 45+2’nci dakikada ise Arda Güler yeniden sahneye çıktı ve Arao’nun kaydettiği gole asist yaparak 2’nci golün gelmesine katkı sundu.

ARDA, AVRUPA’DAKİ İLK GOLÜNÜ ANNESİNE HEDİYE ETTİ

Sarı-lacivertli ekibin genç futbolcusu, Avrupa kupalarındaki ilk golünü de Dinamo Kiev’e karşı kaydetti. Bu sezon Avrupa kupalarında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında ağları sarsan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.

Gol sevincinde formasının içine giydiği 'Annecim seni çok seviyorum' yazılı tişörtünü gösteren Arda Güler'i teknik direktörü Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı. Arda mücadelenin ardından ise “Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim, ilk golümü anneme armağan edeceğim diye. Gol atınca anneme armağan ettim” dedi.

Öte yandan Arda Güler, Ukrayna basınında da geniş yer buldu. Dinamo Kiev’in Avrupa’da tarihi bir utanç yaşadığı belirtilirken 17 yaşındaki genç oyuncunun rakibi yerin dibine soktuğu ifade edildi.

LİG VE AVRUPA’DA ZİRVEDE

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Konyaspor deplasmanındaki 1-0’lık yenilginin ardından ayağa kalktı. Hem ligde hem de Avrupa’daki başarısı ile adından söz ettiren Jesus ve öğrencileri, 13 maçın 10’undan galip ayrılırken 3 de beraberlik yaşadı. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarda ilerleyen sarı-lacivertliler, 26 puanla liderlik koltuğuna yer alırken, Avrupa’da da grubunu 14 puanla ve namağlup zirvede bitirmenin mutluluğunu yaşıyor.  Ligde Kayserispor’u 2-0, Alanyaspor’u 5-0 yenen Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı. Karagümrük’ü 5-4, Ankaragücü’nü 3-0, Başakşehir’i 1-0, İstanbulspor’u 5-2 yenen sarı-lacivertliler, Avrupa’da ise Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup ederken Rennes maçında 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. AEK ile oynadığı maçtan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, karşılaşmanın rövanşında da sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Rennes ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, son olarak Dinamo Kiev maçından 2-0 galip geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAvrupaZirveLig
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