Fenerbahçe Beko'da Ulanovas ile yollar ayrıldı

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Litvanyalı oyuncu Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.



Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları devam ediyor. Dün yaptığı açıklama ile Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre'in sözleşmesinin uzatıldığını bildiren sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ilk ayrılığı da resmi olarak duyurdu. Geçtiğimiz sezonun başında takıma transfer olan Litvanyalı oyuncu Edgaras Ulanovas ile yollar ayrıldı. Kulüpten konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Litvanyalı forvetimiz Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas’a Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.



29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla Euroleague'de 4.5 sayı, 1.6 ribaund, 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.