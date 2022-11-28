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Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 2-3 hafta yok

28 Kasım 2022 Pazartesi 16:42
Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 2-3 hafta yok

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko, dün akşam oynanan Galatasaray Nef maçında sakatlanan Scottie Wilbekin'in ön çapraz bağında zorlanma tespit edildiğini ve 2-3 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 27 Kasım Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray Nef maçının son bölümünde sol dizinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bugün yapılan detaylı sağlık kontrollerinde ön çapraz bağda zorlanma tespit edilmiştir. Scottie Wilbekin'in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta arasında olması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoWilbekin
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