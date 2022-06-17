Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı

İSTANBUL - Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başlayıp, kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen futbolcular, dayanıklılık koşuları yaptı. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı. Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusu Bruma da takımla ilk antrenmanını yaptı.



Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.