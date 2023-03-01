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Fenerbahçe deplasman yasağı kararına karşı yürütmenin durdurulması için başvuracak

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacakları maça taraftarlarının alınmaması kararına ilişkin, yürütmenin durdurulması başvurusunda bulunacak.

01 Mart 2023 Çarşamba 14:38
Fenerbahçe deplasman yasağı kararına karşı yürütmenin durdurulması için başvuracak

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kayseri deplasmanında taraftarlarının stada alınmayacağına ilişkin Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu kararının kendilerine debliğ edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya kanallarından tebligatın fotoğrafını paylaşarak, "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır." duyurusunu yaptı.

Kayserispor Kulübünden dün konuya ilişkin yapılan açıklamada, rakip takım taraftarlarının stada alınmayacak olmasına ilişkin, "Ülkemizin en önemli spor kulüplerinden olan Fenerbahçe ile bu hafta sonu oynanacak lig maçımızda Fenerbahçe taraftarlarını tribünlerimizde ağırlayamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, özel anlamlar yükleyen, kötü niyetli yaklaşımlarla alakalı bilgi ve güvenlik sorunu teşkil edebilecek mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İl Spor Güvenlik Kuruluna müracaat etmeye mecbur bırakmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe Kulübünden dün yapılan açıklamada da kararın kabul edilemez olduğu belirtilerek tepki gösterilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Deplasman Yasağı KararıFenerbahçe
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