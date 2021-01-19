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Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 3-1

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2021 Salı 09:00
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Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 3-1

8’inci dakikada Valencia’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yer alan Samatta iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı. Atila Turan’a çarpan topla ceza sahası dışında buluşan Gustavo’nun vuruşunda Ricardo kontrol etti.

25’inci dakikada Atila Turan’ın kullandığı köşe vuruşunda top Altay’ın müdahalesi ile kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Ozan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28’inci dakikada ceza sahası dışında bulunan Gustavo’nun pasında topla buluşan Valencia topu Thiam’a aktardı. Thiam’ın vuruşunda top kaleci Friedrich’ten döndü. Dönen topa hareketlenen Senegalli futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

34’üncü dakikada savunma arkasına uzanan Thiam, topu kontrol ederek Samatta’ya aktardı. Ceza sahası içinde rakiplerini geçen Samatta, topu ağlara gönderdi: 2-0.

37’nci dakikada Endri Çekiçi’nin kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

45+3’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nazım, meşin yuvarlağı Pelkas’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

54’üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Samatta, topu Valencia’ya aktardı. Topu kontrol eden Valencia’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

66’ncı dakikada sağ kanattan Nazım ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas’ın vole vuruşunda top üstten auta gitti.

67’nci dakikada Emre Güral’ın hatalı pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Valencia, kaleci Friedrich’in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

78’inci dakikada ceza sahası içine gönderilen uzun top Novak’tan sekerek Pinto’da kaldı. Pinto’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral’ın rakiplerini geçerek vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu. 

OZAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe’de Ozan Tufan, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü ile oynadığı maçın 42’nci dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan’ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Dönen topla yeniden buluşan Ozan, topa hamle yapmak isterken ayağı Atakan Rıdvan Çankaya’ya çarptı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, Ozan Tufan’ı sarı kart ile cezalandırdı. Ozan, bu sarı kartla ligin 20’nci haftasında oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

İSMAİL YÜKSEK İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sarı lacivertli ekipte yedekler arasında yer alan İsmail Yüksek, 78’inci dakikada Ozan Tufan’ın yerine oyuna dahil oldu. 21 yaşındaki oyuncu bu sene ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMKE AnkaragücüFutbolSüper Lig
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