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FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Çağla Nur Uzundurukan, FIBA Avrupa Kupalarında forma giyen ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2020 Perşembe 15:17
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FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti

İZMİT - İzmit Belediyespor’un Macaristan temsilcisi DVTK Miskolc'u 85-68 yenerek Euroleague Women’da gruplara kaldığı maçta takımının formasını giyen ‘İzmitli Peri’ Çağla Nur Uzundurukan, Avrupa kupalarında oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti. Daha önce İzmit Belediyespor ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde parkeye çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atan Uzundurukan aynı başarıyı Avrupa kupalarında da gösterdi.

“DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

Çağla Nur Uzundurukan, “Sadece Türkiye’de değil, dünyada bir ilki gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Takımımla birlikte Euroleague Woman’da mücadele edeceğim için de ayrıca mutluyum. Ben bir rol modeli olmaktan veya başkalarına ilham vermekten dolayı çok heyecanlıyım. Ligde ve Avrupa yolunda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

İzmit Belediyespor’un Euroleague Women gruplarında oynayacağı maçlarda forma giymesi halinde, Euroleague’de oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak bir başka ilke daha imza atacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol TakımıÇağla Nur UzundurukanFIBA Avrupa Kupaları
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