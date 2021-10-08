Formula 1 Rolex Türkiye GP, ilk antrenman turlarıyla başladı

İSTANBUL - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, koşulan ilk antrenman turları ile başladı.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16’ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte 1 saat süren antrenman turlarıyla start aldı.



İlk antrenman turlarında birincilik koltuğunu Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton elde etti. 1:24.178 ile seansın en hızlı turunu kaydeden Lewis Hamilton’ı, 1:24,603 ile Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve 1:24,654 ile Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc takip etti.



2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix ilk antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:



1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:24,178



2- Max Verstappen (Red Bull): 1:24,603



3- Charles Leclerc (Ferrari): 1:24,654



4- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:24,842



5- Carlos Sainz (Ferrari): 1:24,860



6- Esteban Ocon (Alpine): 1:24,909



7- Lando Norris (McLaren): 1:25,347



8- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:25,382



9- Fernando Alonso (Alpine): 1:25,383



10- Sergio Perez (Red Bull): 1:25,459



11- George Russell (Williams): 1:25,685



12- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,750



13- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:25,810



14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:25,813



15- Nicholas Latifi (Williams): 1:25,863



16- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:25,933



17- Lance Stroll (Aston Martin): 1:26,361



18- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:26,424



19- Mick Schumacher (Haas): 1:26,636



20- Nikita Mazepin (Haas): 1:27,019



Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’sinde 2’nci antrenman turları bugün 15.30’da koşulacak ve bu turların ardından ilk gün sona erecek.