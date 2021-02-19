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Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Birleşik Amerikalı forvet Justin Tillman ile yollar ayrıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Şubat 2021 Cuma 15:03
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Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı

BURSA - İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv BC; Frutti Extra Bursaspor forması giyen Justin Tillman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tillman, Bursaspor'da 5 maçta forma giyerken; 5,80'lik sayı ortalamasıyla oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ING Basketbol Süper LigiTillman
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