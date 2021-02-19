Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı

BURSA - İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv BC; Frutti Extra Bursaspor forması giyen Justin Tillman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tillman, Bursaspor'da 5 maçta forma giyerken; 5,80'lik sayı ortalamasıyla oynadı.
DHA
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Birleşik Amerikalı forvet Justin Tillman ile yollar ayrıldı.
BURSA - İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv BC; Frutti Extra Bursaspor forması giyen Justin Tillman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tillman, Bursaspor'da 5 maçta forma giyerken; 5,80'lik sayı ortalamasıyla oynadı.
DHA