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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Şubat 2021 Perşembe 14:31
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürdü

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünde, ligde Medipol Başakşehir ile oynanan maçta tam süre alan oyuncular çalışmalarını tamamlarken, son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı. Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

DHA

Son Güncelleme: 04.02.2021 14:32
Anahtar Kelimeler:
Derbi HazırlığıGalatasaray
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