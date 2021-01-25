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Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında cuma günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Bu arada, Yeni Malatyaspor maçında adalesinde kasılma hisseden Feghouli'nin durumunun yarın netlik kazanacağı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ocak 2021 Pazartesi 15:01
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Galatasaray'da Feghouli'nin durumu yarın belli olacak

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Yeni Malatyaspor ile oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Sarı-kırmızılılarda, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli'nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Emre Taşdemir ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti. Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından ağırlıksız ortam düz koşularına başladı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFeghouli
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