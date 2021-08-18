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Galatasaray'da Marcao, Randers maçı kadrosuna alınmadı 

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için bugün Danimarka'ya gidiyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:31
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Galatasaray'da Marcao, Randers maçı kadrosuna alınmadı 

İSTANBUL,(DHA) 

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 10.30'da Danimarka'nın Aarhus kentine uçacak olan sarı kırmızılılar yarın TSİ 20.00'deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu'nda bugün TSİ 19.00'da yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 18.30'da başlayacak.

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DeplasmanDanimarkaUEFA Avrupa Ligi PlayOffGalatasarayRandersMarcaoYeni Çağrı
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