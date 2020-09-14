Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1103
ALTIN
467.653
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5800
EURO
8.8348
Gökçeada'da meralık alanda yangın
Son Dakika
Gökçeada'da meralık alanda yangın
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
Son Dakika
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu...
Meis açıklarında askeri hareketlilik
Son Dakika
Meis açıklarında askeri hareketlilik
Erzincan'da 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması
Son Dakika
Erzincan'da 65 yaş ve üzerine...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda perşembe günü Azerbaycan'ın Neftçi ekibiyle karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Eylül 2020 Pazartesi 08:36
0 Okunma
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya bildirdiği listede, yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor yer almadı. Galatasaray'ın kadrosu şöyle: Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda 17 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Neftçi ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım, 3'üncü turda, Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle tur maçına çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayUEFAUEFA Avrupa Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe'den Tisserand açıklaması
Fenerbahçe'den Tisserand açıklaması
Hes Kablo Kayserispor, Wilfried Kanga'yı transfer etti 
Hes Kablo Kayserispor, Wilfried Kanga'yı transfer etti 
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans