Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1104
ALTIN
471.883
DOLAR
7.5807
STERLİN
9.7862
EURO
8.9376
Mısır’da 2500 yıllık 27 adet lahdi keşfedildi
Mısır’da 2500 yıllık 27 adet...
Hamilelikte aşırı kafein tüketimi bebeğin obezite riskini artırıyor
Hamilelikte aşırı kafein tüketimi bebeğin...
Marmaris'e WRC'de tam not
Marmaris'e WRC'de tam not
Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor
Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi...

Galatasaray ruhunu sahaya yansıtan isim Arda Turan

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da kaptan Arda Turan da oynadığı futbol ve sahadaki liderliğiyle sonuca büyük bir katkı sağlıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Eylül 2020 Pazartesi 12:53
0 Okunma
Galatasaray ruhunu sahaya yansıtan isim Arda Turan

İSTANBUL - Saha içinde her oyuncuyla bire bir iletişim kuran, Güney Amerikalı oyuncularla İspanyolca, Avrupalı futbolcularla İngilizce konuşan yıldız futbolcu saha içinde takımının konsantrasyonunu üst seviyede tutan en önemli isimlerin başında geliyor.

Sahanın neresinde olursa olsun tüm takım arkadaşlarıyla kısa konuşmalar yapan ve oyun kurgulamasında yönlendiren Turan, kaptanlık görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Teknik direktör Fatih Terim'den aldığı direktiflerin sahada en iyi şekilde uygulanması için de takım arkadaşlarını yönlendiren 33 yaşındaki futbolcu sahadaki performansını da yükseltirken her geçen gün daha da hazır hale geliyor.

ARDA TURAN GALATASARAY RUHUNU SAHAYA YANSITIYOR

Transferiyle büyük yankı uyandıran Arda Turan, kaptan olarak arkadaşlarıyla sağlıklı bir iletişim kurarak, Galatasaray'ın sahada birbiri için mücadele eden bir takım kimliğine bürünmesine katkı yaptı. Florya'da neşe kaynağı haline gelen, herkesin sevgi ve saygısını kazanan Turan, diğer oyunculara aidiyet duygusu aşılanmasına da destek verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigArda TuranGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'e WRC'de tam not
Marmaris'e WRC'de tam not
Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor
Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor
Giresunspor - Menemenspor:1-1
Giresunspor - Menemenspor:1-1
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans