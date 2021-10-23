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Gaziantep FK - GZT Giresunspor: 1-1

Süper Lig'in 10’uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2021 Cumartesi 18:47
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Gaziantep FK - GZT Giresunspor: 1-1

9’uncu dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Diabate'nin yaptığı ortada Doukara'nın volesini kaleci Günay kornere çeldi. 

14’üncü dakikada Gaziantep FK’da sol köşeden Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşu kaleci Okan'da kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

56’ncı dakikada orta alandan başlayan konuk takımın atağında sol kanatta topla buluşan Serginho'nun arka direğe doğru yaptığı ortada kaleye yönelen top direkten döndü.

61’inci dakikada orta alandan gelişen Giresupspor atağında Suleymanov'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diabate'nin şutunu kaleci Günay kurtardı.

77’nci dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza sahasına giren Aziz Behich'in Diabate ile yaptığı verkaç sonunda yerden çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Serginho topu ağlara gönderdi: 0-1.

90+4'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Doğan Erdoğan'ın orta alandan ceza sahasına doğru gönderdiği uzun topta Caulker'ın kafayla içeriye doğru çevirdiği top, takım arkadaşı Okan Kocuk ile çarpışan Perez'in kafa vuruşuyla ağlara gitti: 1-1. 

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKGZT GiresunsporSüper LigFutbol
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