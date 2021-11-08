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Genç Erkekler Atletik Fizik Dünya Şampiyonu: Yaman Çevik

Sporcu Yaman Çevik, İspanya'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonasında 'Genç Erkekler Atletik Fizik Dünya Şampiyonu' oldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Kasım 2021 Pazartesi 10:56
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Genç Erkekler Atletik Fizik Dünya Şampiyonu: Yaman Çevik

DİNÇER KARACALAR

Urfa'dan çıkarak İspanya'da Türkiye'yi temsil eden 21 yaşında ki başarılı sporcu Abdulsamed Yaman Çevik'in İstiklal Marşı öncesi heyecanını 'Allahu Ekber' diyerek haykırması dikkat çekti.

Abdulsamed Yaman Çevik yaptığı açıklamada; "İspanya da düzenlenen IFBB Dünya Şampiyonası'nda zorlu bir süreçten geçip Dünya Şampiyonu oldum. Şampiyona da kazandığım için çok mutluyum. Çok zor bir süreçti, elimden gelen her şeyi yaptım. Zorlanmama rağmen Allah bana bu günleri kısmet etti. Büyük bedeller ödedim ama karşılığı güzel oldu. Bayrağımı, marşımızı dünyanın başka bir ülkesinde her zaman en önde başta tutmaya çalıştım ve tuttum. İnşallah daha güzel başarılara imza atarım." diyerek duygularını paylaştı.

Umudum Olur musun Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Uludağ, sosyal medya hesabından;  "Yaman kardeşimizle tanışmamıza vesile olduğu için tiyatro sanatçısı Ahmet Çevik'e teşekkür ediyoruz." notunu düşerek sevincini paylaştı. 

İspanya da gençler kategorisinde Atletik Fizik Dünya Şampiyonu olan Yaman Çevik, şöyle konuştu:

"Küçük yaşlarda kilolarım nedeniyle arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Fazla kilolarımdan kurtulmak için spora başladım. Kısa sürede sporu sevdim. Zamanla kendimi geliştirerek Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okumaya hak kazandım. Bunun yanında fitness sporuna devam ettim. Vücut geliştirme çok disiplin ve sıkı çalışma gerektiren bir spor. Her şeyinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Antrenmanlarınızı aksatırsanız, geriye düşersiniz. Disiplinli sıkı bir çalışmanın ardından Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Bu başarının ardından  İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya ve kupa ile ülkemize dönmenin haklı gururunu yaşıyorum."

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Sporcu Yaman ÇevikİspanyaGenç Erkekler Atletik Fizik Dünya Şampiyonu: Yaman Çevik
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