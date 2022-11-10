Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.427,34
ALTIN
1.021,44
DOLAR
18,61
STERLİN
21,18
EURO
18,52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22...
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak
SPK, sınavla uzman yardımcısı...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
TİGEM'den kiralık tarım arazileri

Giresunspor, Fenerbahçe karşısında puan hedefliyor

10 Kasım 2022 Perşembe 14:28
Giresunspor, Fenerbahçe karşısında puan hedefliyor

GİRESUN - Giresunspor’da basın sözcüsü Ferhat Karademir ve teknik direktör Hakan Keleş, hafta sonu karşılaşacakları Fenerbahçe karşılaşmasından puanla ayrılmak istediklerini dile getirdiler.

Yeşil beyazlıların basın sözcüsü Ferhat Karademir, geçen sezon Fenerbahçe haricinde büyük takımlardan puan aldıklarını hatırlatarak, bu sene sarı lacivertliler karşısında bu şansızlıklarını kırmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe’nin şu ligin lideri olduğunu ve zor bir maça çıkacaklarını kaydeden Karademir, “Biz İstanbul’a puan ya da puanlar almaya gideceğiz. Büyük takımlarla deplasmanlarda genelde iyi oynuyoruz. Sürprizlere açık bir takımımız var. İnşallah İstanbulspor karşısında aldığımız galibiyetin daha anlamlı hale gelmesi için bu hafta puan ya da puanlarla Fenerbahçe maçından ayrılarak lige verilen araya daha iyi girmek istiyoruz” dedi.

Karademir, bu sezon aldıkları 3 galibiyetin de İstanbul takımlarına karşı olduğunu da belirterek, “Galatasaray, Kasımpaşa’nın ardından İstanbulspor’u da yendik. Geçen sezon Fenerbahçe haricinde büyük takımlardan puanlar aldık. Bu sene inşallah Fenerbahçe’den de puanlar alırız. İyi bir oyunla puan alarak mutlu bir şekilde araya gireriz. Ümidimiz var” ifadelerini kullandı.

KELEŞ: COŞKULU OYNAYIP PUAN ALMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, Fenerbahçe’nin kendi sahasında inanılmaz bir seyirci desteğiyle oynadığına dikkat çekerek, zor bir maça çıkacaklarını kaydetti. Keleş, puan ya da puanlar almak için sahada ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, “Hiçbir şey kolay değil. Daha önceden yapmıştık. İnşallah yine yaparız. Ama zor maç olacak. Çünkü çok formda ve kadro kaliteleri çok iyi bir ekibe karşı oynayacağız. Bizim de onlar kadar mücadele edip coşkulu oynamamız gerekiyor. Puan veya puanlar almak için uğraşacağız. Geçen sene Fenerbahçe’yi yenemedik. Puan alamadık ama bu hafta puan veya puanlar almak için uğraşacağız" şeklinde konuştu.

Keleş, Başakşehir maçında sakatlanan Hayrullah ile sol el parmağında sorun bulunan Savicevic’in tedavilerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Bu arada, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, yarın son çalışmasını yaptıktan sonra maç için İstanbul'da kampa girecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunsporFenerbahçe Maçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ampute milli kaleci Erdi Arslan: Bizde hedefler bitmez
Ampute milli kaleci Erdi Arslan: Bizde hedefler bitmez
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu 10 Kasım'da açıklanıyor
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu 10 Kasım'da açıklanıyor
Onuralp Bitim: İşimiz zor gözüküyor ama biz zorları seviyoruz
Onuralp Bitim: İşimiz zor gözüküyor ama biz zorları seviyoruz
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans