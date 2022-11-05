Giresunspor - Ä°stanbulspor: 3-2

18â€™inci dakikada Muammer SarÄ±kayaâ€™nÄ±n defans arkasÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi topu alan Ethemi kaleci Onurcan Piri ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± anda yerden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸtu: 0-1.
25â€™inci dakikada Giresunspor ataÄŸÄ±nda Talha saÄŸ kanattan ceza sahasÄ±na girdi, Ã¶nÃ¼nÃ¼ boÅŸaltÄ±p sert vurdu, top Ã¼sten auta gitti.
27â€™nci dakikada Giresunspor sol kÃ¶ÅŸeden GÃ¶rkem ile korner atÄ±ÅŸÄ± kullandÄ±. Kale sahasÄ± iÃ§erisinde Alper UludaÄŸâ€™Ä±n kafa vuruÅŸunda top Ã¼stten auta gitti.
30â€™uncu dakikada rakibine faul yapan Mehremic ikinci sarÄ± karttan oyun dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.
45+2â€™nci dakikada BajÄ±c aldÄ±ÄŸÄ± topu sol kanada aktardÄ±, topun geliÅŸine ayaÄŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ± ile sert vuran Alper UludaÄŸ, kaleci Jensen hatasÄ±yla aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±: 1-1.
48â€™inci dakikada Borja Sainz, Ä°stanbulspor ceza sahasÄ±na girmeden yerden topu Campuzano'ya aktardÄ±. Bu oyuncunun yaklaÅŸÄ±k 25 metreden yaptÄ±ÄŸÄ± sert ÅŸutta top kaleci Jensen'in mÃ¼dahalesine raÄŸmen kÃ¶ÅŸeden aÄŸlara gitti: 2-1.
56â€™ncÄ± dakikada Giresunspor ataÄŸÄ±ndaÂ Kuwas, Ä°stanbulspor ceza sahasÄ± Ã¶n Ã§izgisi Ã¼zerinde pozisyon alan Mejia'ya yerden pasÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.Â Mejia, kontrol edip sert vurdu ve meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti: 3-1.
87â€™nci dakikada konuk ekipte ender geliÅŸen atakta Ethemi soldan kale sahasÄ±na ortaladÄ±, kaleci Onurcan Piri topu elinden kaÃ§Ä±rdÄ±, Topalli Ã¶nÃ¼nde bulduÄŸu topu boÅŸ kaleye gÃ¶nderdi: 3-2.
MaÃ§ta baÅŸka gol olmadÄ± ve mÃ¼cadeleyi Giresunspor 3-2 kazandÄ±.
DHA