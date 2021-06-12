Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8331
EURO
10.1213
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...
İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor
İBB 245 adet büfeyi...
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
Batman Üniversitesi 22 öğretim...
3 Adet arsa ihale ile satılacak
3 Adet arsa ihale...

Giresunspor, transfer için İstanbul’a üs kurdu

Süper Lig’in yeni takımlarından Giresunspor’da yeni sezon öncesi iç transfer görüşmeleri sürerken, kulüp başkanı Hakan Karaahmet de İstanbul’da dış transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Haziran 2021 Cumartesi 10:49
0 Okunma
Giresunspor, transfer için İstanbul’a üs kurdu

Teknik direktör Hakan Keleş, sportif direktör Fatih Kavlak ile İstanbul’da üs kurarak transfere hız veren Giresunspor’da kulüp başkanı Hakan Karaahmet, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, transferler konusunda doğru hamleler yapmak istediklerini belirtti. Dış transfer konusunda aceleci olmadıklarını ve panik yapmadıklarını kaydeden Karaahmet, “Çünkü biz geçtiğimiz sezon lig devam ederken Süper Lig çalışmalarımıza başladık. Ne yapacağımızı ve nasıl bir kadro kuracağımızı iyi biliyoruz” dedi.

“TRANSFERDE PANİK YAPMIYORUZ”

Karaahmet, teknik direktör Hakan Keleş ile sportif direktör Fatih Kavlak’ın önerdiği oyuncularla görüşeceklerini ve bütçelerine göre hareket edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Ekonomik tabloyu doğru oluşturmazsak kulüplerin geleceğine büyük zararlar veriyoruz. Biz doğru zamanda hamle yapma taraftarıyız. O yüzden oluşturabileceğimiz kadro ihtimalleri üzerinde bir öngörümüz var. İstediğimiz rakamlara geldiğinde Giresunspor takımı oluşmaya başlayacak. Bunu da zamanla göreceğiz. Aceleci değiliz, panik yapmıyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Planlarımız belli. Doğru zamanda, doğru maliyetlerle bunu yapma taraftarıyız.”

“KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÜZEL MÜJDELER VERECEĞİZ”

Karaahmet, taraftarlara da seslenerek, “Taraftarlarımız biraz daha sabretsinler. Kısa bir süre içerisinde camiamıza güzel müjdeler vereceğiz. Yeni sezonda Giresunspor’u Süper Lig’de başarıyla temsil edecek bir kadro kurmak için çok yoğun mesai harcıyoruz. Bu hafta içerisinde görüştüğümüz isimlerle epey yol kat ettik. Birkaç gün içerisinde bu görüşmelerin detayları hakkında gerekli açıklamaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGiresunGiresunsporTransferFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Futbol Takımı İtalya'ya 3 - 0 mağlup oldu
A Milli Futbol Takımı İtalya'ya 3 - 0 mağlup oldu
Şenol Güneş: Oyundan ve skordan memnun değilim
Şenol Güneş: Oyundan ve skordan memnun değilim
Genç tekvandocu, Avrupa şampiyonu oldu
Genç tekvandocu, Avrupa şampiyonu oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans