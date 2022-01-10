Göztepe'den müthiş başlangıç

İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında tamamlayıp en kötü performansını sergileyen Göztepe, ikinci devreye müthiş başlayarak aylar sonra düşme hattından sıyrıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport Tav Antalyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 yenerek derin bir nefes aldı. Bu sonuçla 18 puana yükselen Göztepe, tam 105 gün sonra düşme hattından kurtuldu. Averajla 16'ncı sıraya yükselen İzmir ekibi, oynadığı futbolla taraftarına umut verirken, ilk yarıda bekleneni veremeyen takıma yeni transferlerin de katılacak olması yüreklere iyice su serpti.



İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ



Göztepe, bu maçta ilkleri gerçekleştirdi. Bu sezon ilk kez 2'nin üzerinde gol atmayı başaran Göztepe, bu sezon kalesinde de ilk defa gol görmedi. Antalyaspor maçına kadar tüm karşılaşmalarda gol yiyen Göz-Göz, kalesini savunmayı başarırken, hücumda da çok etkili oldu. Göztepe, son olarak geçen sezonun 19'uncu haftasında 4 gollü galibiyet alabildi. O maçta Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe, bir daha rakip ağlara 4 gol bırakamamıştı.



NDIAYE PATLAMA YAPTI



Göztepe'de bu sezon bir türlü beklentileri karşılayamayan golcü Ndiaye ise adeta patlama yaptı. Antalyaspor ağlarına ikinci yarıda 28 dakika içinde 3 gol birden bırakan Senegalli, karşılaşmanın kahramanı oldu. N'Diaye 32 yıl sonra iç sahada hat-trick yapan ilk Göztepeli futbolcu unvanını aldı. Son olarak 1978-1979 sezonunda Sadullah Acele, Göztepe formasıyla bir iç saha maçında 3 gol attı. 20 Mayıs 1979 tarihinde Göztepe'nin Ankaragücü'nü 5-1 yendiği maçta 3 gol atan Sadullah Acele'nin ardından Ndiaye bu başarıyı yakaladı.



MAESTRO İLK KEZ RAHAT



Teknik direktör Nestor El Maestro ise Göztepe'ye geldiği günden bu yana ilk kez bu kadar rahat bir maç çıkardı. Müsabakanın ardından oldukça mutlu gözüken Sırp teknik adam, "Aslında biz haftalardır bu skorları yakalayacak oyunu oynuyorduk. Ancak bir türlü golleri atamıyorduk. Nihayet bu maçta başardık. Büyük ve önemli bir galibiyet aldık. Bu sonuç bize inanç ve güven verecektir" diye konuştu.



3 İMZA TAMAM, 2 TAKVİYE DAHA GELECEK



Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-kırmızılıların en az 2 oyuncu takviyesi daha gerçekleştireceği bildirildi. Şu ana kadar listesindeki isimlerden kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta sapa Ousaama Tannane ile resmi sözleşme imzalayan Göz-Göz'ün bir kanat, bir de santrfor alacağı bildirildi. Yeni transferler 12 Ocak Çarşamba günü ara transfer döneminin resmen açılmasıyla haftaya kadroda olacak. Nestor El Maestro, ayrılan oyuncuların da olabileceğini vurgulayarak, "Aramıza katılanlar da ayrılanlar da olabilir. Bunu sürpriz olarak değerlendirmemek lazım" yorumunu yaptı.