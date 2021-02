Gustavo'suz Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken 51 puanla 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe, sakatlığı süren Luiz Gustavo'nun yokluğunda büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, ligde 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun forma giymediği Galatasaray ve Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Medipol Başakşehir maçlarında yenilirken ligde sadece Fatih Karagümrük karşısında galip gelebildi.



Erol Bulut'un öğrencileri 28 Şubat Pazar günü deplasmandaki Trabzonspor sınavını kayıpsız atlatarak şampiyonluk yarışından kopmamak isterken, sağlık ekibi de Gustavo'nun bu karşılaşmaya yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Teknik heyet ile taraftarların dört gözle beklediği deneyimli futbolcunun kritik maçta ilk 11'de görev alması bekleniyor.



Diğer taraftan, Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut da bütün planını Trabzonspor maçında 3 puan kazanmak üzerine kuruyor. Göztepe mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, önlerinde 15 maç olduğunu ve 45 puan almak istediklerini vurgulayan Bulut, başlangıcı Trabzon deplasmanında yapmayı hedefliyor.



9 GÜNDE 3 MAÇ



Sarı-lacivertli ekip, koronavirüs salgını sebebiyle sıkışık fiktürde 9 günde 3 maç oynayacak. Ligin 27'nci haftasında 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, 28'inci haftada 4 Mart Perşembe günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. 29'uncu haftada 8 Mart Pazartesi günü ise İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, bir taraftan sakat futbolcuların iyileşmesini beklerken, diğer yandan da yeni bir sakatlık yaşamak istemiyor.



İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SAKATLIĞINDA SONA GELİNDİ



Bu arada, Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin tedavi sürecinde de sona gelindi.



Medipol Başakşehir forması giyerken ligin 21'inci haftasında Çaykur Rizespor karşılaşmasında adalesinde ağrı hisseden İrfan Can Kahveci'nin yapılan kontrolleri sonrasında sol arka adalesinde yırtık tespit edilmişti. İrfan Can, tedavi sürecinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibinin yoğun çabası ile sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci için son kararı Erol Bulut verecek.