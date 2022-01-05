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Hamza Hamzaoğlu: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Beşiktaş maçı için tüm analizlerimizi yaptık, en iyi şekilde hazırlanacağız. İyi bir takıma karşı, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ocak 2022 Çarşamba 15:13
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Hamza Hamzaoğlu: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında 9 Ocak Pazar günü evinde konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi açıklamalarda bulanan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk yarıyı iyi bir yerde bitirdiklerini belirterek, “Ligin dibindeydik, bir puanımız vardı. İlk yarı için,17 puanla hemen düşme sınırının altındaki takım olarak bitirmek bizim için iyiydi. Şimdi ikinci yarıda daha iyisini yapıp biraz daha yukarılara çıkmayı hedefleyeceğiz, inşallah bunda da başarılı oluruz. Hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı için tüm analizlerimizi yaptık, en iyi şekilde hazırlanacağız. İyi bir takıma karşı, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü bu bizim ikinci yarıya daha özgüvenli başlamanızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

'BİRKAÇ GÜNE 1-2 HAMLEMİZ OLABİLİR'

Transferde, takımdaki yapıyı bozmadan katkı sağlayacak oyuncular üzerinde durduklarını belirten Hamza Hamzaoğlu, “Geldiğimizden beri buradaki mevcut oyuncularımızdan son derece memnunuz. Transferdeki ilk hedefimiz tabii ki buradaki yapıyı bozmadan, buradaki sinerjiyi etkilemeden buraya katkı sağlayacak oyuncular üzerinde durmak. Daha iyi olmak için uğraşıyoruz. Bunun için de buradaki yapıya uygun, ne alacağımızı bildiğimiz oyuncular üzerinde daha fazla duruyoruz. Biz başka takımlardan transfer yapmak isterken bizim oyuncularımıza da teklifler gelebilir. Her şey olabilir, o yüzden transferin son gününe kadar biz hazırlıklı olmalıyız. Yeni yıl tatilinde yönetimle birlikte İstanbul’daydık, bazı gelişmeler kaydettik. Birkaç güne 1-2 hamlemiz olabilir. Transferin son gününe kadar çalışmalar sürecek, fırsatını bulduğumuzda, zamanı geldiğinde gerekli takviyelerimizi yapacağız. Listemizde birçok isim var. Kulüpleri ile de kendileriyle de görüşülüyor. Şartlar uygun olduğu zaman isimleri sizinle paylaşacağız” dedi.

'BURADA BİR SAVAŞIN İÇERİSİNE GİRİYORUZ'

Gençlerin kiralık olarak başka kulüplerde şans bulması gerektiğini belirten Hamzaoğlu, “Yasin Pehlivan büyük ihtimalle Manisaspor ile anlaştı, dün İstanbul'da yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Kaleci Can, Eren, Emre, Anıl, Nathan’da bizde kiralık olarak bulunuyordu. Gidinceye kadar antrenmanlarını sürdürecekler. Genç oyuncuların oynama ihtiyacı var. Biz 2’nci yarı önemli bir periyoda giriyoruz. Yapacağımız takviyelerle belki forma şansı bulamayacak ya da daha az bulacaklar. Onların gelişimini de düşünerek bir kulüpte kiralık oynamaları onlar için çok daha doğru olacaktır. Biz burada bir savaşın içerisine giriyoruz ve onlara burada oynama şansı pek veremeyebiliriz” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporHamza Hamzaoğlu
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