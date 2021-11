Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki 7 maça odaklandık

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Önümüzdeki 7 maça odaklanmayı ve buradan toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı öncelik haline getirdik” dedi.



Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen bugünkü antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, “Önümüzdeki 7 maça odaklanmayı ve buradan toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı öncelik haline getirdik. Şu an da tamamen düşüncemiz bu ve bunun ilk etabı Konyaspor maçı, buna konsantre olmuş durumdayız ve devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



"İYİ BİR GALİBİYETLE DÖNMEYİ ARZULUYORUZ"



Konyaspor’un bu sezon iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu “İstikrarlı bir kadro, disiplinli bir takım, yetenekli oyuncular ve sonuca giden futbol ile şu andaki yerlerini de hak ediyorlar. Biz de geldiğimizden beri her hafta üstüne koyarak devam ediyoruz, takım olduğumuz daha da kendini hissettirmeye başladı. Yine bu maçta da takım bütünlüğüne ihtiyacımız olacak, hep beraber hareket etmeye ihtiyacımız olacak. Hem rakibimizin pozitif yönlerini, güçlü yönlerini önlemeye çalışacağız hem de her takımın zaafı olduğu gibi Konyaspor’un da zaafları var, bunlardan da faydalanmaya çalışacağız. Buna yönelik çalışmalarımız sürdü, tabii ki milli takımda olan arkadaşlarımız henüz aramıza tam olarak katılmış olmasalar bile diğer oyuncularımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük, önümüzde iki üç günümüz daha var hazırlanmak için. En iyi şekilde İnşallah Konya’dan da Alanyaspor maçında aldığımız sonucun devamını getiren bir oyun bir anlayışla beraber hak ettiğimiz bir sonuçla, iyi bir galibiyetle, sonuçla buraya dönmeyi arzuluyoruz” şeklinde konuştu.



"SONUCU HEP İKİNCİ PLANDA TUTARIM BU TÜR MAÇLARDA"



Milli maç arasında Erzurumspor ile yapılan hazırlık maçını değerlendiren Hamzaoğlu “Maçtan memnunum ama tabii oyunu zaten maç eksiği olan oyuncularla oynadık. Bu eksiği tamamlamak için aldığımız bir maçtı bu hazırlık maçı. Eksiğimizin olduğu da çok net bir şekilde kendini gösterdi ama tabii ki bu tür maçlarla kupa maçlarıyla beraber bu arkadaşlarımızın da maç eksiğini, kondisyonunu toparlamaya çalışacağız. Herkes için olumlu oldu aslında bu maç, Erzurum için de bizim için de oyuncularımız için de. Nelerimiz eksik nelerimizi tamamlamamız gerekiyor bunları daha net gördük. Zaten bildiğimiz, gördüğümüz şeylerdi ama en azından bunu hepimiz gördük bundan dolayı da o maçın sonucu hep ikinci planda tutarım bu tür maçlarda bu maçın bize faydası olduğunu düşünüyorum” dedi.



"PUAN TOPLAMAYI ÖNCELİK HALİNE GETİRDİK"



Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran ile yapılan toplantı hakkında konuşan Hamzaoğlu, “Genel bir sohbet toplantısı yaptık, başkanla beraber. Hem bugünümüzle ilgili hem gelecekle ilgili neler yapabiliriz, neleri daha iyi duruma getirebiliriz bunları konuştuk. Tabii ki şu anki görüntüye göre devre arasında bir şeyler yapmamız gerekir mi, gerekmez mi bunları da konuştuk. Bir yandan o çalışmaları sürdürürken, bir yandan da şu karara vardık; evet elimizde her gün gelişen bir kadro var, iyi bir takımımız var, iyi mücadele ediyoruz. Şu anda 7 maçımız daha var, devre arasına kadar da bu maçlara odaklanmayı ve bir taraftan da eksiklerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maça odaklanmayı ve buradan toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı öncelik haline getirdik. Şu anda düşüncemiz bu ve bunun ilk etabı olan Konyaspor maçı, buna konsantre olmuş durumdayız ve devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Takımdaki sakatlıkları da değerlendiren teknik direktör Hamzaoğlu, “Gökhan’ın sakatlığı iki üç hafta sürecek, Remy iki gündür takımla beraber çalışıyor, Alper belki yarın takımla beraber başlayabilir ama bu hafta herhalde o da aramızda olamaz. Onun dışında da Mendes ameliyat oldu, o devre arasına kadar yok. Şu anda da başka bir eksiğimiz görünmüyor. Cemali'nin milli takımda ufak bir sakatlığı oldu ama bugün takımda çalışacak, antrenmana çıkacak” şeklinde konuştu.