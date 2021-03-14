Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1557
ALTIN
419.808
DOLAR
7.5633
STERLİN
10.5201
EURO
9.0399
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak
Sakarya Nehri üzerinde zipline...
8 bin baş ivesi reforme erkek kuzu satılacak
8 bin baş ivesi...
Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı
Hakkari'de kamu konutları ihale...

Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3

Spor Toto Süper Lig’in 30'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 yenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 10:28
0 Okunma
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3

9'uncu dakikada Galatasaray'da sağ kanatta Yedlin'in ceza sahası içine gönderdiği ortada Emre Akbaba'nın kafyala vuruşunu Doğal Alemdar çeldi. Ardından dönen topta Emre Akbaba'nın vuruşunda yan direğe çarpan top Fernandes'in önünde kaldı. Fernandes'in kaleye şutu Kayserispor savunmasına çarparak kornere çıktı.

29'uncu dakikada Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren Henrique topu kazanarak ceza sahasına ilerledi. Ceza sahası içinde kaleci Muslara'yı geçmeye çalışan Henrique açısını kaybedince çektiği şutu Muslera kurtardı.

30'uncu dakikada sağ kanatta Yedlin'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Falcao'nun kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

38'inci dakikada ceza sahası dışında Avramovski'nin kullandığı serbest vuruşu kaleci Muslera kurtardı.  

44'üncü dakikada sol kanatta Saracchi'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Falcao'nun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.

48'inci dakikada ceza sahası dışında Emre Akbaba'nın kaleye çektiği şutu Doğan Alemdar kurtardı.

60'ıncı dakikada sol kanatta Saracchi'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Mostafa Mohamed'in kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

79'uncu dakikada sap çaprazda Ramazan Civelek'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın topa kafayla vuruşu üstten auta gitti.

81'inci dakikada sol çaprazda topla ilerleyen Onyekuru ceza sahası içindeki Falcao'ya pas attı. Topla buluşan Falcao'nun kaleye çektiği şut üst direkten dönerek Onyekuru'nun önüne düştü. Onyekuru'nun keleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-2.

89'uncu dakikada orta alanda Feghouli'nin orta alanda verdiği ara pasta topla ilerleyen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru'nun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo Kayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük: 1-0
Demir Grup Sivasspor - Fatih Karagümrük: 1-0
Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Özel sporculardan Fransa'da 4 altın 
Özel sporculardan Fransa'da 4 altın 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans