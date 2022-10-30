Ä°stanbulspor - FenerbahÃ§e: 2-5

18â€™inci dakikada FenerbahÃ§e Ã¶ne geÃ§ti. SarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n saÄŸ kanattan geliÅŸtirdiÄŸi atakta Ferdiâ€™nin ortasÄ±nda Ali YaÅŸarâ€™Ä±n eline Ã§arpan topta hakem Mustafa KÃ¼rÅŸad Filiz penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Batshuayi, penaltÄ±yÄ± gole Ã§evirdi :0-1.
24â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Batshuayiâ€™nin ceza sahasÄ± iÃ§inde Ã§ektiÄŸi ÅŸutta savunmanÄ±n uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± topu penaltÄ± noktasÄ± Ã¼zerinden Zajc tamamlamak istedi ancak top auta Ã§Ä±ktÄ±.
36â€™ncÄ± dakikada FenerbahÃ§e farkÄ± 2â€™ye Ã§Ä±kardÄ±. Emre Morâ€™un pasÄ±nda Ä°rfan Can Kahveciâ€™nin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ Ã§aprazdan sert ÅŸutuna top aÄŸlarla buluÅŸtu: 0-2.
MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ± FenerbahÃ§eâ€™nin 2-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.
47â€™nci dakikada Ä°stanbulspor farkÄ± 1â€™e indirdi. Szalaiâ€™nin kÄ±sa kalan geri pasÄ±nda Topalli topu Ã¶nce kontrol etti ve kaleci Altayâ€™Ä± geÃ§erek topu boÅŸ aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-2.
49â€™uncu dakikada FenerbahÃ§e farkÄ± yeniden 2â€™ye Ã§Ä±kardÄ±. Ä°rfan Canâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± korner atÄ±ÅŸÄ±nda Batshuayiâ€™nin kafa vuruÅŸu aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-3.
67â€™nci dakikada Ä°stanbulspor golÃ¼ buldu. Muammerâ€™in pasÄ±yla savunmanÄ±n arkasÄ±na sarkan Topalli, ilk golÃ¼nde olduÄŸu gibi kaleci Altayâ€™Ä± geÃ§erek topu boÅŸ kaleye gÃ¶nderdi: 2-3.
87'nci dakikada FenerbahÃ§e 4'Ã¼ncÃ¼ golÃ¼nÃ¼ attÄ±. Kaleci Jensen'in kÄ±sa dÃ¼ÅŸen pasÄ±nda Crespo topu kaptÄ± ve Batshuayiâ€™ye gÃ¶nderdi. BelÃ§ikalÄ± futbolcunun pasÄ±nda Valencia topu boÅŸ kaleye gÃ¶nderdi: 2-4.
88'inci dakikada Batshuayi kendisinin 3'Ã¼ncÃ¼ takÄ±mÄ±nÄ±n 5'inci golÃ¼nÃ¼ attÄ±. Sol kenarda topla buluÅŸan Valencia, ceza sahasÄ±ndaki Batshuayi'yi gÃ¶rdÃ¼. BelÃ§ikalÄ± futbolcu topu filelere gÃ¶nderdi: 2-5.
KarÅŸÄ±laÅŸma FenerbahÃ§eâ€™nin 5-2 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile bitti.
DHA