Ä°stanbulspor - FenerbahÃ§e: 2-5

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 12â€™nci haftasÄ±nda FenerbahÃ§e, deplasmanda Ä°stanbulsporâ€™u 5-2 maÄŸlup etti. SarÄ± lacivertliler puanÄ±nÄ± 26â€™ya yÃ¼kseltirken, sarÄ± siyahlÄ± takÄ±m ise 8 puanda kaldÄ±. Ligin 13â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda FenerbahÃ§e evinde Demir Grup Sivassporâ€™u aÄŸÄ±rlayacak. Ä°stanbulspor ise Giresunspor deplasmanÄ±na Ã§Ä±kacak.