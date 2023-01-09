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Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı başladı

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamaya başladı.

09 Ocak 2023 Pazartesi 14:58
Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı başladı

RİZE - Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hava şartlarının normale dönmesi ile üç helikopterle başlayan faaliyetin ilk haftasına 16 kişilik sporcu kafilesi katıldı.

İsviçre'den gelen 16 sporcu, Kaçkar Dağları'nda elverişli hava koşullarında karın keyfini çıkarıyor.

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Sporcular, zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Öte yandan, bu yıl bölgeye getirilin kar aracı ile birlikte sporcuların orman içlerine taşınarak burada kaymaları da sağlanıyor. Yetkili firma, bölgede bulunan Çamlıhemşin Kayak Spor Kulübü için Galerdüzü mevkisinde antrenman yapmalarına olanak sağlayan doğal pist oluşturdu.

Nisan ayı ortasına kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 400'e yakın sporcu akredite oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kaçkar DağlarıHeliski
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