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Kasımpaşa’da Şenol Can ile yollar ayrıldı

11 Kasım 2022 Cuma 00:00
Kasımpaşa’da Şenol Can ile yollar ayrıldı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 5 maçından galibiyet çıkartamayan Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı. Ligin 3’üncü haftasında Sami Uğurlu’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Can, lacivert-beyazlı ekibin başında 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 12 maça çıktı.

Kasımpaşa Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Teknik Sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Son Güncelleme: 11.11.2022 17:43
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaŞenol Can
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