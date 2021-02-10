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Liverpool’da Koulibaly transferi gerçekleşmeyince yerine Ozan Kabak alındı

Premier Lig’de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın uzağında kalan Liverpool, savunma oyuncularının sakatlanmasının ardından milli futbolcu Ozan Kabak’ı kadrosuna dahil etmişti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Şubat 2021 Çarşamba 15:33
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Liverpool’da Koulibaly transferi gerçekleşmeyince yerine Ozan Kabak alındı

İSTANBUL - İngiliz ekibi, Ozan Kabak ve Ben Davies transferlerinin öncesinde Napoli’nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly’yi kadrosuna katmak istiyordu. Ancak İtalyan ekibinin 29 yaşındaki savunmacı için 100 milyon Sterlin talep etmesi, Liverpool’u alternatif oyunculara yöneltti. İngiltere basının yer alan haberlere göre; Koulibaly’yi kadrosuna katamayan Liverpool, Championship ekibi Preston’dan Ben Davies ve Schalke 04’ten milli futbolcu Ozan Kabak’ı renklerine bağladı.

Teknik direktör Jürgen Klopp, Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlığından dolayı daha önce yüksek bonservis bedeline rağmen Koulibaly’yi kadrosunda görmek istediğini açıkça belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından kadroya katılan Ben Davies ve Ozan Kabak ise yeni takımlarında henüz forma giyme şansı bulamadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LiverpoolOzan KabakKoulibalyTransfer
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