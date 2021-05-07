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Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak

İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında Manchester City, şampiyonluk için Chelsea'nin karşısına çıkıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mayıs 2021 Cuma 14:13
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Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak

İSTANBUL - Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City, 35'inci hafta maçında sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Manchester ekibi, müsabakayı kazanması hâlinde ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Tivibu aboneleri, yarın TSİ 19.30'da Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi S Sport ekranları üzerinden izleyebilecek.

MANCHESTER CITY'DE HEDEF 7'NCİ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Manchester City, Chelsea'yi mağlup ederek son 4 sezonda 3'üncü, toplamda ise 7'nci kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 80 puanla zirvede bulunuyor. City'nin en yakın takipçisi bir diğer Manchester takımı United ise bir maç eksiğiyle 67 puanda.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Manchester Cityşampiyonluk MaçıChelsea
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