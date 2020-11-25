Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1325
ALTIN
463.397
DOLAR
7.9461
STERLİN
10.6397
EURO
9.4621
Maradona hayatını kaybetti
Son Dakika
Maradona hayatını kaybetti
Trabzonspor'da Avcı etkisi
Trabzonspor'da Avcı etkisi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi...
“Diş çıkarma süreci bebekten bebeğe değişebilir”
“Diş çıkarma süreci bebekten bebeğe...

Maradona hayatını kaybetti

Arjantin medyasındaki son dakika haberine göre, futbol efsanesi Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Kasım 2020 Çarşamba 19:41
1 Okunma
Maradona hayatını kaybetti

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti. Arjantin medyasından Clarin gazetesi, Maradona’nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kasım ayının ilk günlerinde sağlığı kötüleşen Maradona, ameliyata alınmıştı. Efsane futbolcunun beyin damarlarındaki bir pıhtı nedeniyle acil olarak ameliyata alındığı bildirilmiş; ailesi, koronavirüs iddialarını yalanlamıştı.

MARADONA'NIN HAYATI

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Birçok uzman, futbol eleştirmenleri, eski futbolcular, şimdiki futbolcular ve futbol taraftarlarınca tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görülmektedir. Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.Transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır. Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştı. Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştı ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardı. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye iki gol atarak 2-1'lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe geçmiştir. İkinci golü ise topu 60 metre sürerken beş oyuncuyu geçerek atmıştı. Bu gol 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti. Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmişti.

DHA

Son Güncelleme: 25.11.2020 19:44
Anahtar Kelimeler:
Diego Armando MaradonaFutbolVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da Avcı etkisi
Trabzonspor'da Avcı etkisi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Kiev'e gitti
Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Kiev'e gitti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans