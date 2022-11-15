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Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi: Avrupa'nÄ±n en genÃ§ takÄ±mÄ±na sahibiz

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 15:37
Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi: Avrupa'nÄ±n en genÃ§ takÄ±mÄ±na sahibiz

Ä°STANBUL -Â TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, "GenÃ§ ve yeni oyuncularÄ±mÄ±z var, bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Avrupa'nÄ±n en genÃ§ takÄ±mÄ±yÄ±z. Bu takÄ±m, Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in Ã¶nemli bir mÃ¼cadele gÃ¶sterecektir" dedi.

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, DÃ¼nya KupasÄ± nedeniyle liglere verilen arada DiyarbakÄ±r'da Ã¶zel maÃ§ta Ä°skoÃ§ya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Milliler, karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde DiyarbakÄ±r'a hareket etti. Yolculuk Ã¶ncesinde TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

DiyarbakÄ±r'da ilk kez bir milli maÃ§ oynanacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, "Bu bir dostluk maÃ§Ä±, Ã¶nemli olan DiyarbakÄ±r'da ilk kez milli maÃ§ oynanacak. Ã–zellikle devletimizin orada yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu Avrupa standartlarÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir stadyum var. Milli takÄ±mÄ±mÄ±z, Mart ayÄ±nda Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri grubundaki ilk maÃ§Ä±nÄ± oynayacak. GenÃ§ ve yeni oyuncularÄ±mÄ±z var, bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Avrupa'nÄ±n en genÃ§ takÄ±mÄ±. Bu takÄ±m, Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in Ã¶nemli bir mÃ¼cadele gÃ¶sterecektir. Milli takÄ±mÄ±mÄ±z hocalarÄ±mÄ±zla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edecek" ifadelerini kullandÄ±.Â 

"ANADOLU'DA MAÃ‡ YAPMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z"

Milli takÄ±m maÃ§larÄ±n Anadolu'da oynanmasÄ± iÃ§in bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, "Hava durumu ve ÅŸehirlerin durumuna gÃ¶re Anadolu'da maÃ§ yapmaya devam edeceÄŸiz. Devletimizin yaptÄ±ÄŸÄ± 40'tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za milli maÃ§ tadÄ±nÄ± tattÄ±rmak hem de bu statlarÄ±mÄ±zÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde deÄŸerlendirmek iÃ§in maÃ§ yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu. Â 

"CÃœNEYT Ã‡AKIR'IN SON MAÃ‡I Ã‡EKYA OLACAK"

Gaziantep'te Ã‡ekya ile yapÄ±lacak hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r'Ä±n jÃ¼bile yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden BaÅŸkan Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, "CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r 5 dakika maÃ§ yÃ¶netecek ve jÃ¼bile yapacak. MaÃ§tan Ã¶nce ona plaket vereceÄŸiz. CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r son yÄ±llarda TÃ¼rkiye'nin yetiÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± hakemlerden bir tanesi. Bu zamana kadar bin 600'den fazla maÃ§ yÃ¶netti. DÃ¼nya KupasÄ±'nda, Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda Åžampiyonlar Ligi'nde maÃ§lar yÃ¶netti. Avrupa'da onu bir yerlere getirmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸiz. CÃ¼neyt hoca ile oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z eÄŸer olursa federasyonda gÃ¶rev verebiliriz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

"HAKEMLERÄ°MÄ°ZÄ° DEÄžERLÄ° HALE GETÄ°RMEK Ä°STÄ°YORUZ"

TÃ¼rkiye'de ilk defa bir hakeme jÃ¼bile yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden baÅŸkan BÃ¼yÃ¼kekÅŸi sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle noktaladÄ±:

"Bundan sonra diÄŸer hakemlerimiz iÃ§in jÃ¼bile maÃ§larÄ± yapacaÄŸÄ±z. Onlara deÄŸer veriyoruz. Hakemlerimizi daha deÄŸerli hale getirmek istiyoruz. Her maÃ§tan sonra hakemlerin konuÅŸulmasÄ±nÄ± istenmiyoruz. Hakemlerin konuÅŸulduÄŸu deÄŸil futbolun gÃ¼zelliklerinin konuÅŸulduÄŸu bir sistem getirmek istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ futbol gÃ¶ze hitap eden bir oyundur. Hakemlerin deÄŸil; futbolun, gollerin, taktiklerin konuÅŸulduÄŸu bir oyun sistemi olsun istiyoruz. Bu ÅŸekilde bir hareket yapÄ±yoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸiTÃ¼rkiye Futbol Federasyonu
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