Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.273,91
ALTIN
1.074,51
DOLAR
18,65
STERLİN
22,74
EURO
19,84
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi
Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...

Merkezefendi lider Fenerbahçe’yi devirdi

19 Aralık 2022 Pazartesi 10:44
Merkezefendi lider Fenerbahçe’yi devirdi

DENİZLİ - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Euroleague’de lider olan Fenerbahçe Beko’yu ligde koltuktan etti. Dev rakibini taraftarı önünde 80-77 mağlup eden Merkezefendi, iç sahada üst üste 4’üncü, ligde 5’inci galibiyetini alırken Fenerbahçe ise liderlikten oldu. Sezona 9’da 9’la başlayan Sarı-lacivertliler bu mağlubiyetle koltuğu geçen hafta yenildiği Türk Telekom’a kaptırdı. Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe önünde bir ara 24 sayı farkla öne geçip dördüncü periyotta farkın 1’e inmesine engel olamayan Merkezefendi son anlarda hata yapmadı. 

Yukatel Merkezefendi Belediyesi koçu Zafer Aktaş, Fenerbahçe Beko galibiyetini değerlendirdi. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Aktaş, “Fenerbahçe Beko hem ligin hem de EuroLeague’in en iyi takımlarından. Fenerbahçe’yi yenebilmek çok değerli. Tüm oyuncularım özveri ve öz güvenle oynadı. Maçta farkı 24’e kadar çıkardık ama sonuçta rakibimiz Fenerbahçe’ydi, basit hatalar yaptığınız zaman anında cezalandırıyorlar. Yine de maç sonunda oyunu iyi kurguladığımızı düşünüyorum, topu sürekli doğru oyuncularla buluşturduk. Ayrıca iyi savunma yaptık. Sonuçta kazandığımız için çok mutluyuz, bizim için çok değerli bir galibiyet. Fenerbahçe Beko’ya da sezonun kalan kısmı için başarılar diliyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MerkezefendiFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tolga Ciğerci ile Marlon'dan keyifli röportaj
Tolga Ciğerci ile Marlon'dan keyifli röportaj
Şampiyon Arjantin kupasını aldı
Şampiyon Arjantin kupasını aldı
Erol Bilecik: Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var
Erol Bilecik: Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans