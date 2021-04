Merrell Alanya Ultra Trail, 24 ülkeden 544 sporcuyla yarın başlıyor

ANTALYA - Alanya'da yarın gerçekleştirilecek patika koşusu yarışı Merrell Alanya Ultra Trail 2021 öncesi, basın toplantısı yapıldı. Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı'nın da katıldığı toplantıda, organizasyon kapsamındaki dört farklı yarışın parkurları tanıtıldı. Dünyaca ünlü atletlerin de ter dökeceği Merrell Alanya Ultra Trail 2021'de, 24 ülkeden 544 sporcu yarışacak. Organizasyon 76 kilometre mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail, 48 kilometre mesafeli Taurus Mountain Marathon, 28 kilometre mesafeli Keykubat Mountain Run ve 17 kilometre mesafeli Alaiye Short Trail olmak üzere üç etaptan oluşuyor. Her seviyeden atlete farklı seçenek sunacak organizasyonda, Vanessa Gebhardt, Denisa Dragomir, Lina El Kott, Sanna El Kott, Hector Haines, Oihana Azkorbebeitia ve Georgia Tindley gibi elit atletler de yarışacak.



NAZİF EMRE KILDIRGICI: İLERLEYEN YILLARDA DAHA YÜKSEK KATILIM SAYILARINA ULAŞILACAĞINA EMİNİZ



Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Öncelikle organizasyon için Alanya'ya gelen tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Bu önemli yarış öncesinde büyük heyecan içerisindeyiz. Mevcut şartlara rağmen 24 ülkeden toplamda 544 sporcunun Merrell Alanya Ultra Trail'e kayıt olması bizi çok mutlu ediyor. Bu organizasyonun ilerleyen yıllarda daha da yüksek katılım sayılarına ulaşacağına eminiz. Bu organizasyonun hayata geçmesindeki katkıları için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'na, Antalya Valiliğimize, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Alanya Kaymakamlığımıza, Alanya Belediye Başkanlığımıza, emekleri için de Ahmet Arslan'a, Argeus Travel &Events'e ve isim sponsoru Merrell Türkiye ailesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.



NAİM NAMAL: TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUZ



Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü Temsilcisi Naim Namal ise belediye olarak yıllardır spor organizasyonları ile iş birliği içerisinde olduklarını belirtirken, "Alanya Belediyesi olarak yıllardır spor organizasyonları ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Merrell Alanya Ultra Trail'e de tüm olanaklarımızla destek veriyoruz. Belediye Başkanımız adına tüm sporculara ve organizasyon görevlilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.



AHMET ARSLAN: GELDİĞİMİZ NOKTADAN ÇOK MEMNUNUZ



Merrell Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Ahmet Arslan ise şu bilgileri paylaştı:



"Öncelikle bu önemli organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Covid-19 salgını sürmesine rağmen geldiğimiz noktadan çok memnun ve gururluyum. Özellikle 500'den fazla sporcunun kayıt olması, bizim için çok büyük mutluluk kaynağı. Bu durum Merrell Alanya Ultra Trail'in önceki yıllarda sporculara sunduğu yarış deneyiminin kalitesini bir kez daha gösteriyor. 2021 yılından önceki yarışlarda parkurdan ve gördükleri kaliteden çok memnun olan yarışçılar, bir kez daha bu organizasyonun parçası olmak istedi. Bu yıl da organizasyonumuzda sporculara farklı yarış seçenekleri sunacağız. 76 km parkur uzunluğuna sahip Merrell Alanya Ultra Trail ve 48 km mesafeli Taurus Mountain Marathon'un yanı sıra daha kısa mesafeli yarışları tercih eden katılımcılar için de 28 km'lik Keykubat Mountain Run ve 17 km'lik Alaiye Short Trail yarışlarımız olacak. Tüm yarışlarımız 3 Nisan Cumartesi günü start alacak ve aynı gün sona erecek. Organizasyonumuzun bu kadar nitelikli hale gelmesindeki destekleri için de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Antalya Valiliği'ne, Alanya Kaymakamlığı'na, Alanya Belediyesi'ne ve Türkiye Atletizm Federasyonu'na şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ülkemizin en köklü spor organizasyonu firması Argeus Travel & Events'e ve yarışımıza isim sponsorluğu desteği veren patika koşusu branşının lider markalarından Merrell'a çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda, Merrell Türkiye ailesinin ve şehrimizin desteği, Argeus Travel & Events'in deneyim ve birikimi ile birlikte ilk günden bu yana hedeflediğimiz uluslararası önemli bir organizasyon olma hedefine ulaşacağımızdan eminim."



AYDIN AYHAN GÜNEY: SEYAHAT KISITLAMALARINA RAĞMEN KAYIT SAYISINDA ÖNEMLİ BAŞARI ELDE ETTİK



Argeus Travel & Events sahibi Aydın Ayhan Güney ise Merrell Alanya Ultra Trail 2021'in katılımcı profiliyle ilgili şu yorumları yaptı:



"Merrell Alanya Ultra Trail'e ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamalarına rağmen 24 ülkeden 544 sporcunun kayıt olması, bizi çok mutlu eden bir nokta oldu. Mevcut kısıtlamalar olmasaydı katılımcı sayımızın çok daha yüksek olacağına inanıyoruz. Merrell Alanya Ultra Trail, geçmişi ve parkur kalitesi sayesinde çok uzak coğrafyalardan sporculara hitap eden bir yarış. Bu yıl Rusya'dan Polonya'ya, Almanya'dan İran'a, ABD'den Litvanya'ya, Tunus'tan Arjantin'e, İngiltere'den Uganda'ya kadar farklı profildeki ülkelerden sporcuların kayıt olması da bunun bir göstergesi. Organizasyon komitesi olarak katılımcıların, görevlilerin ve gönüllülerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları adına gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Sosyal mesafe, temizlik, yarış dışında maske zorunluluğu, kişisel yiyecek ve içecek temini, kayıt ve kit alımlarının temassız hale getirilmesi gibi tüm uygulamalar titizlikle takip edilecek. Bu yıl 'Sea, Sun, Run' (Deniz, Güneş, Koşu) temasıyla gerçekleştireceğimiz yarışların sorunsuz geçmesi ve yarışçılara çok memnun kalacakları bir yarış deneyimi sunma konusunda kendimize güveniyoruz."



BARIŞ ANDIRINLI: MERRELL'IN ELİT ATLETLERİ DE ALANYA'DA OLACAK



Merrel Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı ise Alanya Ultra Trail ile ilgili şunları söyledi:



"En zorlu araziler için ekstra konfor isteyenlerin markası ve patika koşusu sektörünün lideri Merrell olarak 2021 yılında 40'ıncı yılımızı kutluyoruz ve herkese bu yılın 'dışarı çıkma ve doğada koşma dönemi' olduğunu söylüyoruz. Bu stratejimiz çerçevesinde Merrell Alanya Ultra Trail, yıl içerisinde en çok önem verdiğimiz organizasyonların başında geliyor. Neredeyse bulutlara yakın yüksek irtifada koşulan 'Skyrunner World Series'e sponsorluk desteği veren Merrell'ın bu alandaki deneyimlerini de Alanya'ya taşıyoruz. Biz de Merrell Alanya Ultra Trail'in ulaştığı katılımcı sayısından ve katılımcıların geldikleri ülkelerin çeşitliliğinden çok memnunuz. Büyük Britanyalı Hector Haines, Oihana Azkobebeitia, Rumen Denisa Dragomir, Alman Vanessa Gebhardt, İsveç'ten Lina El Kott ve Sanna El Kott gibi elit Merrell atletleri de Türk sporcularla birlikte Merrell Alanya Ultra Trail parkurunda olacak. Merrell Türkiye olarak gelecek yıllarda da Alanya Ultra Trail'e tüm gücümüzle destek vererek bu organizasyonun büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."



FRANZISKA FREER: MERRELL ALANYA ULTRA TRAİL İÇİN BÜYÜK HEYECAN İÇERİSİNDEYİZ



Merrell Almanya ve Benelux Ülkeleri Pazarlama Müdürü Franziska Freer ise Skyrunner World Series'e sponsor olan Merrell markasının Alanya Ultra Trail'e sponsor olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını, yarış öncesinde çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.



Merrell Türkiye'nin isim sponsorluğu, Touristica'nın ise co-sponsorluk desteği vereceği Merrell Alanya Ultra Trail'in sponsorları ise Alanya Teleferik, Pınar Go, Pınar Protein, PT Academy, Züber, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Powerade ve Damla.



DENISA DRAGOMIR: BU ATMOSFERDE YAŞAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM



Koşuya katılacak elit yarışmacılardan Romanyalı Denisa Dragomir, DHA'ya özel açıklamada bulundu. Dragomir, "İki sene önce yine yarış için buradaydım. İki senenin ardından yine burada olmak çok mutlu ediyor beni. Tabii pandemi süreci boyunca herkesin olduğu gibi hiçbir şey yapamamak çok üzücü, çok zor geldi. Aynı duyguları bu güzel atmosferde yaşamaktan çok mutluyum" dedi.



VANESSA GEBHARDT: BU GÜZEL MANZARADA KOŞACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM



DHA'ya konuşan bir diğer elit atlet Alman Vanessa Gebhardt ise ilk kez yarış için Alanya'ya geldiğini aktarırken, "En son geçen sene şubat ayında bir yarışta koştum. Bir yılın ardından bu güzel atmosferde özellikle bu güzel dağları, bu güzel manzarayı görmek çok heyecanlandırıyor. Bu dağlarda ve manzarada koşacağım için çok heyecanlıyım. Özellikle pandemi sürecinde organizasyon boyunca alınan bütün güvenlik önlemleri, her şeyden çok memnunum. Pandemide güvenlik önemli" ifadelerini kullandı.



Alanya'da hafta sonu boyunca atletizm heyecanı yaşanmasını sağlayacak Merrell Alanya Ultra Trail'in tüm parkurlarının start ve finiş noktası ise Kızılkule olacak. Parkurların start saatleri şu şekilde:



06.30: Merrell Alanya Ultra Trail (76 kilometre)



06.30: Taurus Mountain Marathon (48 kilometre)



09.00: Keykubat Mountain Run (28 kilometre)



09.00: Alaiye Short Trail (17 kilometre)