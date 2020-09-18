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Mustafa Bulut; "Hedefim Dünya Şampiyonluğu"

Katıldığı 22 golf turnuvasının 22 sini de kazanan Mustafa Bulut rakip tanımıyor. Aslen Elazığ doğumlu olan 47 yaşındaki Mustafa Bulut, Türkiye'de kısa bir süre yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Almanya'ya gittiarkadaş çevresinin golf oynamasına teşvik etmeleri sonucu golfe merak saran Bulut, ilk başta hobi olarak gördüğü golfte zaman geçtikçe şampiyon olmak istedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Eylül 2020 Cuma 14:26
1 Okunma
Mustafa Bulut; "Hedefim Dünya Şampiyonluğu"

HABER: MURAT UYGUR

12 yıl amatör olarak golf yapan başarılı golfçü bununla yetinmeyerek 4 ay süreci olan 'Profesyonel Golf Oyuncusu' sertifikası için yazılı ve uygulamalı sınava girdi ve bu sınavdan da başarılı sonuç alınca, profesyonel golf oyuncuları listesine girdi.

Golfte konsantrasyonun çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bulut, aynı zamanda ''Futbol ve taekwondo'da edindiğim tecrübeleri golfte başarıyla uyguladığıma inanıyorum. Bütün 18 golf çukurların başlarındaki ana vuruşlarında driver ile golf topunu 340 metreye kadar gönderebiliyorum.'' ifadelerini kullandı.

2015 yılında Uluslararası Golf Club Bonn Kupası, Uluslararası Ay Kupası, Münih Uzun Sürücü Kupası, Frankfurt Golf Delikleri Kupası, Uluslararası Dortmund Charity, Rookie Kupası, 2019 yılında da Bosphorus'ta şampiyonluk yaşarken, Antalya grup birincisi ödülünü ve Golf Club Bonn yılın oyuncusu ödülünü kazanan başarılı golfçü Mustafa Bulut'un bir sonraki hedefi Türk milleti adına sahaya çıkıp, Dünya Şampiyonluğu elde edip ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak.

Hobi olarak başladığı golfte bugün buralara geleceğini tahmin bile edemeyeceğini belirten Mustafa Bulut, gençlik yıllarından Avrupa’ya uzanan golf başarısını Sinema filmine konu alacak.

Bulut, ''Hayatım film oluyor, şu an da filmimin senaryosu yazılıyor. Sizlere güzel bir hikaye izletmeyi hedefliyoruz. Filmin hem yapımcılığını, hem de filmin içinde yer almayı hedefliyorum. Film ile ilgili seyirciye sürprizlerimizde olacak, bu konu ile ilgili ünlü isimlerle çalışmalara başladık, zamanı geldiğinde tüm basına duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.  

DHA

Son Güncelleme: 18.09.2020 14:34
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Bulut GolfMustafa Bulut
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