Mustafa DalcÄ±: GenÃ§lerbirliÄŸi'ni mutlaka ligde tutacaÄŸÄ±z

ANKARA -Â Spor Toto 1â€™inci lig ekiplerinden GenÃ§lerbirliÄŸi, 14â€™Ã¼ncÃ¼ hafta mÃ¼cadelesinde deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± Altay maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. GenÃ§lerbirliÄŸi Ä°lhan Cavcav Tesisleriâ€™nde devam eden hazÄ±rlÄ±klar kapsamÄ±nda yapÄ±lan idman Ã¶ncesi gÃ¶reve yeni gelen teknik direktÃ¶r Mustafa DalcÄ± ile futbolcular Muhammed BayÄ±r ve BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.



MUSTAFA DALCI: KALAN 6 MAÃ‡TA BÃœTÃœN PUANLARA TALÄ°BÄ°Z



GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™nin TÃ¼rk futbolunda Ã¶nemli bir yeri olduÄŸunu ama mevcut konum itibarÄ±ylaÂ zor bir durumda bulunduÄŸunu ifade eden teknik direktÃ¶r Mustafa DalcÄ±, yapÄ±lan istiÅŸarelerleÂ gereken eylemleri en kÄ±sa sÃ¼rede hayata geÃ§ireceklerini sÃ¶yledi. KulÃ¼p olarak iÃ§inde bulunduklarÄ± durumdan kurtulmak iÃ§in doÄŸru iÅŸler yapacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DalcÄ±, "GerÃ§ekÃ§i olmak lazÄ±m. Ä°lk yarÄ±nÄ±n bitmesine 6 maÃ§ var. Mevcut kadromuzla bu 6 maÃ§ta ben ve ekibim bÃ¼tÃ¼n puanlara talibiz. Bu anlayÄ±ÅŸta olmamÄ±z gerekiyor, oyuncuya bunu inandÄ±rmak gerekiyor. Bu 4â€™Ã¼ncÃ¼ antrenmanÄ±m. Kendileriyle mini toplantÄ±lar halinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yaptÄ±k. Onlar bizi biz onlarÄ± tanÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Futbol dÃ¼nyasÄ± iÃ§erisinde biz oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n yeteneklerini biliyoruz. Sosyal anlamda da tanÄ±mak gerekiyor. Onlarla birlikte doÄŸru iÅŸler yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu 6 maÃ§a Ã§ok doÄŸru hazÄ±rlanmamÄ±z lazÄ±m. Her maÃ§ kendi iÃ§erisinde Ã§ok Ã¶nemli ve Ã§ok deÄŸerli. MaÃ§ maÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz, hafta hafta dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu hafta Altay maÃ§Ä± bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Ä°yi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. ÅžÃ¶yle bir gerÃ§ek var, her ÅŸey zor mu zor. Zor olan ÅŸeyler gÃ¼zeldir. Biz bu mÃ¼cadelenin iÃ§erisinde her anlamda dimdik duracaÄŸÄ±z, gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±z ve buradan baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™ni biz bu sene mutlaka ve mutlaka ligde tutacaÄŸÄ±z" dedi.



"KOMPAKT BÄ°R TAKIM YAPMAYA Ã‡ALIÅžACAÄžIZ"



GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™nin dinamik, tempolu ve genÃ§ bir takÄ±m olduÄŸunu kaydeden DalcÄ±, "TecrÃ¼beli oyuncu iÃ§eride maalesef Ã§ok az ama bunlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zellikleri gÃ¼Ã§lÃ¼ ve dinamik olmalarÄ±. Biz bu yÃ¶nlerini daha Ã§ok sahanÄ± iÃ§erisinde kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Kompakt bir takÄ±m yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Birlikte hÃ¼cum yapan, birlikte defans yapan ve birlikte sahanÄ±n iÃ§erisinde mÃ¼cadele eden bir anlayÄ±ÅŸÄ± Ã¶n planda tutacaÄŸÄ±z. TecrÃ¼benin yetersizliÄŸi iÃ§eride belli sorunlar yaratabiliyor ama biz bunlarÄ± mental ve psikolojik olarak daha fazla yukarÄ± Ã§Ä±karma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeyiz. Eksik bÃ¶lgeler her takÄ±mda olduÄŸu gibi burada da var, futbolda eksik bitmez. Devre arasÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z hamleler iÃ§in yÃ¶netim kurulumuzla, deÄŸerli baÅŸkanÄ±mÄ±zla, sportif direktÃ¶rÃ¼mÃ¼zle istiÅŸare ediyoruz. Åžu anda kalan 6 maÃ§la alakalÄ± tamamen konsantrasyonumuz ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz. O yÃ¼zden ÅŸu anda transferi Ã§ok fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bu 6 maÃ§ta maksimum alabileceÄŸimiz puanlar 2â€™nci yar bizim iÃ§in Ã§ok deÄŸerli olacak. Hedefimiz tamamen ÅŸu anda 6 maÃ§" diye konuÅŸtu.



DalcÄ±, SÃ¼per Ligâ€™de 45 gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼nya kupasÄ± arasÄ± ile birlikte dikkatlerin 1â€™inci Ligâ€™e Ã§ekileceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.



MUHAMMED BAYIR: Ä°NÅžALLAH BU HAFTA GALÄ°BÄ°YET VE PUAN SERÄ°SÄ°NE BAÅžLARIZ



Uzun sÃ¼redir devam eden bir maÄŸlubiyet serileri olduÄŸunu hatÄ±rlatan Muhammed BayÄ±r, "Bu ister istemez moral bozuyor ama biz ÅŸartlarÄ±n bÃ¶yle olacaÄŸÄ±nÄ± transfer kapalÄ± olduÄŸundan beri biliyorduk. Bu yÃ¼zden mÃ¼cadelemizden hiÃ§bir zaman Ã¶dÃ¼n vermedik, vermeyeceÄŸiz de. Yeni bir hocamÄ±z geldi. O'nun da bize enerjisiyle tekrar biz hava yakalayÄ±p en azÄ±ndan kÄ±sa vadeli de olsa galibiyet ve puanlar almak istiyoruz. Ä°nÅŸallah bu hafta Mustafa hoca ile galibiyet ve puan serisine baÅŸlarÄ±z"Â dedi.



BARIÅž ALICI: MUSTAFA HOCAMIZLA GÃœZEL BÄ°R SÄ°NERJÄ° YAKALAYACAÄžIZ



KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± ekibin orta saha oyuncusu BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ise son 2 hafta mÃ¼cadele anlamÄ±nda iyi bir reaksiyon gÃ¶sterdiklerini belirterek, "Mustafa hocamÄ±zÄ±n geliÅŸi ile birlikte Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. HocamÄ±zÄ±n da zaten geÃ§en sezon yaptÄ±klarÄ± ortada, ÅŸampiyon bir takÄ±mdan geldi. UmarÄ±m Mustafa hocamÄ±z ve ekibimizle beraber gÃ¼zel bir sinerji yakalayacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Transfer aÃ§Ä±lÄ±rsa, Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±m kurulursa, ben takÄ±mÄ±n ÅŸu anki durumundan Ã§ok daha gÃ¼zel yerlere geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bunu da yapabilecek potansiyele sahip bir ekibiz. UmarÄ±m hocamÄ±z iÃ§in de bizim iÃ§in de hayÄ±rlÄ± olur. Bizler de futbolcu grubu olarak bunu skora yansÄ±tÄ±p gÃ¼zel sonuÃ§lar alÄ±rÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.