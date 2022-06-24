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Okan Buruk: Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2022 Cuma 14:48
Okan Buruk: Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim

İSTANBUL - Galatasaray’a imza atan teknik direktör Okan Buruk, dünyanın en mutlu insanlarından biri olduğunu söyledi.

Galatasaray’da Okan Buruk dönemi resmen başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, 1+1 yıllık anlaşma sağladığı teknik direktör Okan Buruk için Nef Stadyumu’nda imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, uzun vadeli planlar doğrultusunda ilk adımı attıklarını ve bugünün Galatasaray için yeni bir başlangıç olduğunu belirtti. Okan Buruk’un yuvasına dönmesinin heyecanını yaşadıkları dile getiren başkan Özbek, Okan Buruk’un sadece Galatasaraylılığı ile değil, yakaladığı başarılarla burada olmayı hak ettiğini belirtti. Transfer konularında da açıklamalarda bulunan Özbek, “Taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Herkesi mutlu etmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında en büyük hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu. Özbek ayrıca, kombinelerdeki ilgi için taraftarlara da teşekkür ederken; Okan Buruk'un 3'üncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada olduğuna vurgu yaptı. Özbek, "Okan Buruk, Galatasaray'da olmayı fazlasıyla hak ediyor. 3'üncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs'ta ilk kez Galatasaray forması giydi, sonrasında 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı göz yaşları içerisinde kaldırdı" ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK MUTLULUĞU OĞLUM YAŞADI”

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Okan Buruk, “Öncelikle başkanımıza başarılar diliyorum. Çok değerli bir yönetimle göreve geldi. Galatasaray'da hedef hiçbir zaman değişmez. Bu yıl da hedefimiz şampiyonluk. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Taraftarlarımızı heyecanlandırmak ve geçen yılki durumu unutturmak istiyoruz. Taraftarlarımızın beklentisinin büyük olduğunu biliyorum. Ben de teknik direktör olarak transferler üzerinde yoğunlaşmış durumdayım. Yönetimimiz de bu konuda elinden gelenin fazlasını yapıyor. Hak ettiğimiz şampiyonluğu alacak ve gelecek yıllarda yine Avrupa’da olacak bir Galatasaray amacındayız. Bugün benim için ayrıca önemli bir gün, önemli bir tarih. Galatasaray’a imza atıyorum aynı zamanda da oğlumun doğum günü. En büyük mutluluğu da o yaşadı. Ona yakışır günler de yaşayacağız inşallah. Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim” diye konuştu.

“ÖNCELİKLE OYUNCULARIMLA ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYORUM”

Fatih Terim’in de kendisini arayarak başarı dilediğini belirten tecrübeli teknik adam, “Hocama çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’a kendi ekibimle geliyorum. En kısa zamanda oyuncularımızın da durumlarına bakarak transfer çalışmalarına başlayacağız. Eklemelerimiz olacak. Galatasaray’da potansiyeli çok yüksek oyuncular var. Pazartesi günü toplandıktan sonra oyuncuları değerlendireceğiz. Öncelikle onları görmek, onlarla zaman geçirmek istiyorum. Türk oyuncu sayısının da önemi büyük. Her şeyi hesaplamamız gerekiyor. Hem kaliteli hem de üst düzey yabancı oyuncuları da kadromuza katmak istiyoruz. Başkanımızla birlikte, ekonomik durumları ve Galatasaray’ın geleceğini de düşünerek hareket edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Aileden Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, uzun yıllar Galatasaray’a hizmet ettiğini, kupalar kazandığını ve her zaman da Galatasaraylılığını koruduğuna vurgu yaptı. Geçmişte her insan gibi hatalar yaptığını ve gerektiğinde de özür dilediğini belirten Buruk, Galatasaray’da yaşadığı büyük başarıların, olumsuz etkenlerin çok üstünde olduğunu sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Okan BurukGalatasaray
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