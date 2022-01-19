Pınar Karşıyaka tur için parkede

İZMİR - FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ikinci maçta İspanya'daki ilk sınavda 76-69 yenildiği Lenovo Tenerife'yi muhteşem taraftar desteğiyle 88-80 yenerek seriyi üçüncü ve son maça taşıyan Pınar Karşıyaka, rakibine yarın konuk olacak. Atlas Okyanosu'nda yer alan Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. Galibiyet sayılarının eşit olduğu seride son maçı kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayan ekip Macaristan'dan Falco Szombathely, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un yer aldığı L Grubu'nda mücadele edecek.



Temsilcimiz mağlup olursa ise geçen sezon final oynadığı organizasyona bu sezon erken veda edecek. Zorlu periyotta İspanya ana karasına uzak Tenerife'ye özel uçakla gidecek yeşil-kırmızılarda sakatlığı bulunan Taylor ve Tyus maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Antrenör Ufuk Sarıca,



"Taraftarımızın desteği bizi ateşledi. Bu şekilde oynamayı özlemişiz. Onlarla beraber böyle bir galibiyet alıp seriyi eşitlemek bizi mutlu etti. Hakemlerin kararlarına saygımız var ama onların da her maç için aynı standartta olmasını bekliyoruz. Umuyorum ki deplasmanda oynayacağımız son maçta hakemler dün deplasman takımına gösterdikleri müsamahayı bize de gösterirler. Önceliğimiz sakat oyuncularımızı maça yetiştirmek, sonra da bu turu geçmek" açıklamasını yaptı.