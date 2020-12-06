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Sebastien Ogier 7. kez şampiyon

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) zirve Red Bull sporcularının oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 18:15
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Sebastien Ogier 7. kez şampiyon

Ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Monza Rallisi sonrasında kariyerinin yedinci dünya şampiyonluğunu ilan etti. İtalya'daki yarış sonunda bir diğer Red Bull sporcusu Elfyn Evans ise pilotlar sıralamasında ikinci oldu. 

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Red Bull sporcusu ve ralli efsanesi Sebastien Ogier bir kez daha mutlu sona ulaştı. Bu sonuçla Fransız sporcu kariyerinin 7. Dünya Ralli şampiyonluğunu elde etti.Dünya Ralli Şampiyonası'nın final podyumunun ikinci basamağında ise bir diğer Red Bull sporcusu Elfyn Evans yer aldı. 

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 7. ve son yarışı Monza'da koşuldu. 1978 yıldan beri her sene düzenlenen hem ralli hem de pist pilotlarının büyük ilgi gösterdiği ralliye, şampiyonluk yarışında pilotlar sıralamasında ikinci olarak gelen Ogier, İtalya'dan zaferle ayrıldı. Monza'ya lider olarak gelen Evans'ın hata yapmasıyla, İtalya'da kazanan Red Bull sporcusu Ogier, genel klasmanda 122 puana erişerek kariyerinin 7. Dünya şampiyonluğunu kazandı. Yaşadığı problem nedeniyle geride kalan ve Monza'da 17. sırayı alabilen Red Bull sporcusu Evans ise 114 puanla Dünya Ralli Şampiyonası'nı ikinci olarak bitirdi.

WRC PİLOTLAR SIRALAMASI

PİLOT                PUAN

Sebastien Ogier        122

Elfyn Evans            114

Ott Tanak            105

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Ralli ŞampiyonasıSebastien OgierWRCşampiyon
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