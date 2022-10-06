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Sivasspor - Ballkani: 3-4

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3'üncü maçında Kosova temsilcisi Ballkani ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maçta son ölümde beraberliği yakalayan Sivasspor, rakibin uzatmalarda bulduğu golle sahadan 4-3 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar grubunda 4 puanda kaldı. Ballkani de puanını 4'e yükselterek grupta iddialı konuma geldi.

06 Ekim 2022 Perşembe 22:14
Sivasspor - Ballkani: 3-4

1'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına yaklaşan Saba'nın içeriye çevirdiği topu Ulvestad kontrol edip plase bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0.

12'nci dakikada Ballkani atağında ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası ön çizgisinde Korenica sert vurdu, kaleci Ali Şaşal üzerine gelen topu çeldi. 

20'inci dakikada Sivasspor savunmasında Caner'in uzaklaştıramadığı topu kapan Thaqi ceza alanı dışından sağ ayağı ile yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

25'inci dakikada soldan içeriye çevrilen topa Potoku sert vurdu, Ali Şaşal gole izin vermedi. 

29'uncu dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu Saba kullandı. Ceza alanında boşta kalan topa Goutas vurdu, üstten auta gitti. 

31'inci dakikada soldan bir kez daha konuk ekip etkili geldi. Son çizgiden Krasniqi'nin içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Potoku dokundu ve top bir kez daha filelerle buluştu: 1-2.

45'inci dakikada soldan Uğur'un ortaladığı topa ceza alanı içinde Yatabare kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti. 

İlk yarı deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile bitti.

52'nci dakikada Robin'in ceza alanına gönderdiği ortaya Yatabare yükseldi, kafa vuruşunu kaleci köşeden kornere çeldi. 

59'uncu dakikada soldan Erdoğan'ın ceza alanı içine çevirdiği topa Ulvestad yerden vurdu, kaleci köşeye uzanarak topu kontrol etti. 

62'nci dakikada soldan hareketlenen Uğur ceza alanı içerisine ortaladı, Yatabare'nin ön direkte kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. 

64'üncü dakikada yine soldan Uğur ceza alanına ortaladı, iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 

66'ncı dakikada etkili paslarla ceza alanına yaklaşan konuk ekip 3'üncü golü buldu. Ceza alanında Thaqi'nin pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Korenica'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

75'inci dakikada orta alanda Njie'nin pasıyla topla buluşan Saba'nın ara pasında sol çaprazdan ceza alanını giren Erdoğan yerden vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-3.

86'ncı dakikada sağdan Murat'in ortasında arka direkte Erdoğan vole denedi, top yandan auta gitti. 

88'inci dakikada sağdan Saba'nın ortasında Robin Yalçın düzeltip vurdu, kaleci direğin dibinden topu kornere çeldi. 

90+1'inci dakikada Sivasspor beraberliği buldu. Sağ kanattan Murat'ın içeriye ortaladığı topu Erdoğan altıpas içine indirdi, Yatabare dokundu ve topu ağlarla buluşturdu: 3-3.

90+4'üncü dakikada soldan Berisha'nın ceza alanına bıraktığı topa savunmada Murat dokundu, Ali Şaşal'dan dönüp boşta kalan topu Krasniqi ağlarla buluşturdu: 3-4.

Karşılaşma konuk ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivassporUEFA Avrupa Konferans LigiBallkaniKosovaFutbol
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