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Sivasspor, CFR Cluj maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:26
Sivasspor, CFR Cluj maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

SÄ°VAS -Â UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ CFR 1907 Cluj ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

Spor Toto SÃ¼per Lig'de cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Trabzonspor ile karÅŸÄ±laÅŸan Sivasspor, 1 gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5'inci hafta maÃ§Ä±nda kendi sahasÄ±nda CFR Cluj ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla baÅŸladÄ±.Â Teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay yÃ¶netiminde kulÃ¼p tesislerinde Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. TakÄ±m son bÃ¶lÃ¼mde ise yarÄ±m sahada Ã§ift kale maÃ§ yaptÄ±.

Sivasspor ile CFR Cluj, 27 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 22.00'de Sivas 4 EylÃ¼l Stadyumu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivassporCFR Cluj MaÃ§Ä±
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