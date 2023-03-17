Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.259,25
ALTIN
1.180,77
DOLAR
19,01
STERLİN
23,07
EURO
20,22
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli Personel alıyor
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli...
Menemen Belediyesi 38 adet arsayı satışa sundu
Menemen Belediyesi 38 adet...
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 26, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 27, TFF 3. Lig'de de 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

17 Mart 2023 Cuma 14:03
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

19 Mart Pazar:

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)

20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

19 Mart Pazar:

13.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Bolluca)

14.00 Isparta 32 Spor-Düzce Cam Düzcespor (Isparta Atatürk)

14.00 Çorum FK-Sivas Belediyespor (Çorum Şehir)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Esenler Erokspor (Zafer)

14.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Nazilli İlçe)

14.00 Somaspor-Bayburt Özel İdare (Soma Atatürk)

14.00 Şanlıurfaspor-İnegölspor (11 Nisan)

14.00 Batman Petrolspor-Amed Sportif Faaliyetler (Batman)

Kırmızı Grup

19 Mart Pazar:

14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 GMG Kastamonuspor-1461 Trabzon (Gazi)

14.00 Sarıyer-Bucaspor 1928 (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Serik Belediyespor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Kırşehir FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Kocaelispor-Pazarspor (Kocaeli)

14.00 Ankara Demirspor-Fethiyespor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 İskenderunspor-Weecoins Kırklarelispor (Eyüp)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 52 Orduspor-Nevşehir Belediyespor (Yeni Ordu)

14.00 Karşıyaka-Eskişehirspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19 Mart Pazar:

14.00 Amasyaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (12 Haziran)

14.00 BC Group Ağrı 1970-1922 Konyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 İDAŞ Çatalcaspor-Belediye Derincespor (Çatalca İzettin)

14.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Entegre Solar Elazığspor (Mersin)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Kelkit)

14.00 Yomraspor-Hacettepe 1945 (Yomra İlçe)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Edirnespor (Dumlupınar)

2. Grup

Yarın:

14.00 Kınay Bulvarspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

19 Mart Pazar:

14.00 23 Elazığ FK-Turgutluspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kuşadasıspor (Başpınar)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Ergene Velimeşespor-Bayrampaşa (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Karaman FK (Vakfıkebir)

3. Grup

19 Mart Pazar:

13.00 Siirt Özel İdaresi-Büyükçekmece Tepecikspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bergama Belediyespor-Kepez Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Niğde Anadolu FK-68 Aksaray Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Akhisarspor (Beyoğlu)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Artvin Hopaspor (Osmanlı)

14.00 Efeler 09 Spor-Merkür Holding Erbaaspor (Adnan Menderes)

14.00 Fatsa Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Fatsa İlçe)

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek
FIFA Başkanlığı'na yeniden Infantino seçildi
FIFA Başkanlığı'na yeniden Infantino seçildi
Avrupa futbolunda kuralar yarın çekilecek
Avrupa futbolunda kuralar yarın çekilecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans